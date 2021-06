Hincadita y en bikini cortito, Fabiola Guajardo luce su cuerpo de diosa y se ve de lo más bonita

México. Fabila Guajardo, originaria de Monterrey, Nuevo León, México, y quien ha participado en telenovelas como Yo no creo en los hombres, impacta con su belleza en bikini.

Fabiola Guajardo, quien tiene 34 años de edad, posee una belleza cautivadora y cuando se pone traje de baño se acentúa más, puesto que su figura es de diez y sus fans lo reconocen.

En una reciente imagen que comparte en su cuenta de Instagram, Fabiola porta un bikini en color amarillo y posa hincda en un yate, mientras da un paseo en altamar.

La guapa actriz se encuentra disfrutando unos días de descanso en Miami, Florida, Estados Unidos, donde vive actualmente por motivos de trabajo, y luce relajada en una pose que la proyecta espectacular.

Fabiola se dio a conocer en el mundo de los concursos de belleza, esto en 2007, tras participar en Nuestra Belleza Nuevo León, donde fue elegida como primera finalista y luego llegó a la final en el certamen nacional Nuestra Belleza México del mismo año.

Guajardo estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y su primera aparición como actriz la hizo en la telenovela Esperanza del corazón, en 2011, al lado de Lucía Méndez y Bianca Marroquín, según Wikipedia.

En poco tiempo Fabiola ha podido convertirse en una actriz admirada, puesto que ha demostrado serlo con sus actuaciones en otros proyectos como Por ella soy Eva y Corona de lágrimas.

La actuación más reciente de Fabiola puede verse en la serie Buscando a Frida, la cual se transmite por Telemundo y en la cual interpreta a un detective.

En su visita al programa Hoy Día, Fabiola dijo que le emociona haber formado parte de un proyecto divertido y profesional.

Es un personaje que me gusta, ha sufrido bastante en el amor, pero insiste y persiste. Me ha enseñado que cuando algo no es para ti, tengas la sabiduría de retirarte", dijo en Hoy Día.