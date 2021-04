Hip hop, motos y un ataúd rojo: Así se vivió el funeral del icónico rapero DMX

Estados Unidos.- Impresionantes imágenes aéreas muestran a los fanáticos de DMX a pie y en ruedas pululando por las cuadras alrededor del Barclays Center de Brooklyn el sábado antes del memorial de la tarde repleto de estrellas para la leyenda del hip hop local.

Cientos de motociclistas apenas pueden moverse mientras escoltan el ataúd de DMX más allá de la icónica Williamsburg Savings Bank Tower del distrito.

El ícono del hip hop de Nueva York era conocido por una serie de sencillos exitosos, que incluyen "Ruff Ryders’ Anthem "," What’s My Name "y" What These Bitches Want ".

Cientos de fanáticos del fallecido rapero se presentaron con música y motos en Brooklyn.

James Keivom

El cuerpo del rapero llegó a Barclays poco después de las 2 p.m. en un ataúd rojo brillante, ubicado en la plataforma de un camión monstruo adornado con las palabras "Long Live DMX".

Una procesión de guerreros de la carretera había escoltado anteriormente su ataúd a Brooklyn desde Yonkers, donde creció el rapero nacido en Mount Vernon.



El ataúd de DMX en un camión monstruo en Flatbush Avenue fuera del Barclays Center.

Dennis A. Clark

DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, murió el 9 de abril a los 50 años, una semana después de una sobredosis de drogas.