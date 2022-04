Historia de amor de Galilea Montijo y Fernando Reina: el político tenía planes de boda con otra famosa

La conductora de televisión Galilea Montijo, quien forma parte del programa "Hoy" en Televisa, y el político Fernando Reina Iglesias, tienen más de 10 años de matrimonio. Durante todo este tiempo, se han enfrentado a diversos rumores: desde crisis de parejas hasta infidelidades. Sin embargo, en repetidas ocasiones la también actriz de telenovelas ha manifestado en varias entrevistas, que como todas las parejas han tenido sus altibajos, pero su relación se mantiene sólido como una roca.

La historia de amor de Fernando Reina Iglesias y Galilea Montijo, comenzó en el 2010, cuando la presentadora de TV, originaria de Guadalajara, estado de Jalisco, México, viajó al puerto de Acapulco, Guerrero (de donde es originario su esposo), por motivos laborales.

En ese entonces, Fernando Reina Iglesias era regidor del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez. Fue en el matutino "Hoy", donde Galilea Montijo contó que al ver por primera vez al también deportista, le pareció atractivo, pero no le llamó mucho la atención.

"Yo dije: 'ay ese muchacho tan guapo con esa cana al frente, porque él tiene un mechón de canas, la verdad que la primera vez que llegué a Acapulco y que lo veo dije: 'ay qué flojera me da'".

Fernando además era Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vocal de las Comisiones de Turismo y Hacienda, por lo cual fue de mucha ayuda para Gali, durante su viaje de trabajo en Acapulco. Con el paso de los días surgió una linda amistad.

Cuando dicha amistad estaba floreciendo más y más, al grado de que se trataban como compadres, Fernando Reina le confesó a la conductora de "Pequeños Gigantes", que tenía planes de boda con otra famosa. Posteriormente, al terminar su trabajo en el puerto, ambos se distanciaron y continuaron con sus respectivas vidas.

El destino unió a Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias.

De acuerdo con la comadre de la también conductora de televisión Inés Gómez Mont, todo cambió cuando en Año Nuevo, recibió un mensaje de Fernando, deseándole lo mejor en el año que comenzaba y además, le hizo saber que se había arrepentido de casarse con la otra famosa.

Ante esto, Galilea le respondió que ella también había rechazado una propuesta de matrimonio.

"Yo sentí que me dolió el estómago y en ese momento me cayó el 20 de que me gustaba, en ese momento me cayó el 20 de muchas cosas, yo ya estaba separada y cuando nos volvimos a ver fue como de: '¿qué nos pasó? ¿En qué momento todo esto se transformó?' Y desde ahí no nos separamos".

Fernando Reina y Galilea Montijo se juraron amor eterno en Acapulco

Unos meses después, Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias contrajeron matrimonio, el 6 de agosto de 2011, en Acapulco, Guerrero, el paradisíaco puerto en la costa del Pacífico de México, donde cupido los había flechado. Fruto de su amor, tienen un hijo llamado Mateo.

Cabe mencionar que antes de conocer a la conductora de "Hoy", el ex Diputado del Congreso de la Unión, estuvo casado con Paola Carus Contreras, con quien procreó a sus hijos Claudio y Alexis. Paola y Gali tienen una buena relación, así como sus respectivos hijos.

Fernando Reina, su hijo Mateo y su esposa Galilea Montijo.

"Y si… aquí seguimos 10 años después. Gracias por tu amor, comprensión, apoyo y por saber ser amiga, amante y compañera en buenos y malos momentos, porque en una década se vive mucho; sigo queriendo que sean muchos más los que Dios y la vida nos den de compañía ¡Te amo!", fue el mensaje que Fernando le dedicó a su esposa, con motivo de su décimo aniversario de bodas.

Entre los recientes rumores alrededor de la pareja, supuestamente desde hace unos meses estarían separados. Ninguno de los dos ha comentado algo al respecto.

"¡Después de 10 años! Seguimos aquí: subidas, bajadas, risas y lágrimas, solo quiero agradecer todo tu amor y todo lo que haces. Te amo, ¡feliz aniversario!", manifestó Gali en sus redes sociales en agosto pasado, al celebrar un año más junto al padre de su hijo.