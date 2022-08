Hobipalooza: J-Hope de BTS tras abrir su "Jack in the Box", saltó hasta Lollapalooza e hizo historia

El 31 de julio de 2022 será una fecha que ARMY jamás olvidará, ya que fue el día cuando J-Hope, uno de los mejores raperos de la industria musical a nivel mundial, hizo historia en Lollapalooza, al ser el primer artista surcoreano en encabezar un escenario principal, en un importante festival de música en Estados Unidos.

"Hoy es un momento significativo para mí", expresó el rapero, cantante, compositor, bailarín y productor musical Jung Hoseok, mejor conocido como J-Hope, durante su extraordinaria presentación en el Festival Lollapalooza 2022.

Esto es solo una parte del proceso de un álbum que empezó con avidez y ambición, y que llega a un gran final. A través de este álbum, todas mis actividades programadas me beneficiaron, y gané certeza una vez más al participar en Lollapalooza y ver a todos.

Asimismo, Hobi agradeció a todos los fans que asistieron, señalando que estaba muy orgulloso de sí mismo, "por haber superado este momento". Cabe mencionar que este fue su primer concierto en solitario, celebrado dos semanas después del lanzamiento de su álbum "Jack in the Box", el cual tuvo lugar en el Gran Park en Chicago, Illinois, Estados Unidos.

Para su histórico e inolvidable show en el Festival Lollapalooza, J-Hope interpretó temas de su primer álbum en solitario, "Jack in the Box", de su mixtape "Hope World", así como unos éxitos de BTS y unas de las canciones que ha grabado en los álbumes de la banda como solista.

Entre las grandes sorpresas de su concierto, fue cantar por primera vez su hit "Chicken noodle soup", junto a la cantautora y actriz estadounidense Becky G.

Este fue el setlist de J-Hope en Lollapalooza:

MORE

Pandora's box

Base line

BTS Cypher pt.1

Hangsang

P.O.P (Piece of peace) pt.1

= (Equal sign)

Stop

Safety zone

What if...

Arson

Dynamite

Daydream

Outro: Ego

Hope World

Trivia: Just Dance

Chicken noodle soup

Future

En su perfil en Instagram (@uarmyhope), el rapero J-Hope expresó su sentir tras haber vivido una grandiosa noche en Lollapalooza, confesando haber tenido pavor al preparar un concierto en solitario. Cabe mencionar que su amigo Jimin, otro de los integrantes de BTS, viajó hasta Chicago para apoyar a Hobi y acompañarlo en un momento tan trascendental en su vida.

"El 31 de julio de 2022 va a ser uno de mis mejores e inolvidables momentos. Lollapalooza fue uno de los retos más importantes de 'Jack in the Box'. Preparar un espectáculo de una hora conmigo al frente y al centro, fue solo un momento lleno de pavor tras otro, y me lancé hacia adelante tan fuerte como pude, una y otra vez, para practicar para el espectáculo. Sobre todo, preparar cada detalle con tanta atención y cuidado me hizo aprender en el camino sobre quién soy realmente".

Hobi manifestó que su show en este importante festival musical, fue la culminación de todo este proceso, "y es por eso que será mucho más un recuerdo atesorado en la historia de mi vida".

Quiero agradecer a todo el personal que trabajó tan duro para Lollapalooza, todos mis amigos en la banda y el equipo de baile, Becky G por su presencia especial, Jimin que vino desde tan lejos para animarme y sobre todo, quiero agradecer a nuestro ARMY que hizo brillar aún más el escenario de ayer.

Asimismo, el rapero de BTS agradeció a los organizados del Festival Lollapalooza, por haberle dado "esta increíble oportunidad".

Uno de los momentos más fabulosos de este concierto, fue cuando durante el performance de "Trivia: Just Dance", el ARMY gritaba al unísono el nombre de J-Hope, tal y como los fans latinos lo hicieron durante un show de BTS en Sao Paulo, Brasil, como parte del tour "Love Yourself: Speak Yourself".

En aquella ocasión, J-Hope quedó sorprendido cuando miles de fans en el Estadio Allianz Parque, gritaban su nombre. No era para menos, tenían sobre el escenario a un artista en toda la extensión de la palabra. Era lo menos que merecía el "sol de ARMY", tal y como volvió a ocurrir en Lollapalooza.