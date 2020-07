Hollywood hoy celebraría el cumpleaños número 69 de Robin Williams

Estados Unidos.- Este 21 de julio es un día triste para la industria cinematográfica de Hollywood, pues el actor y comediante Robin Williams estaría festejando su cumpleaños número 69, motivo por el que muchos de sus fieles seguidores comenzaron a compartir fotografías y los mejores momentos del actor a través de las redes sociales, logrando colocarlo en tendencia mundial en Twitter.

Ganador de un Premio Oscar, cinco Globos de Oro, dos premios Emmy, un Premio de Sindicato de Actores y tres Premios Grammy, Robin McLaurin Williams nació en Chicago, Illinois, Estados Unidos, un 21 de julio de 1951, es mayormente por sus actuaciones en películas como Mrs. Doubtfire, Jumanji, Hook, Aladdín, Las aventuras del barón Munchausen, The Birdcage, Night at the Museum, o Happy Feet.

Pero también aclamado por la crítica por sus pápeles en películas dramáticas como Patch Adams, Good Morning, Vietnam, Good Will Hunting, Dead Poets Society, Awakenings, The Fisher King, One Hour Photo o Moscow on the Hudson, entre otras cosas.

Hollywood está extrañando hoy más que nunca a Robin Williams. Foto: Instagram

La vida personal de Williams

Durante 38 años en el mundo del entretenimiento, Robin no solo hizo reír a millones de personas, sino también llegó a preocuparlos por tener problemas con las adicciones, la depresión y el mal de Parkinson. Susan Schneider, viuda del actor, informó a través de un comunicado después de que suicidara que el actor fue una persona que dedicó su vida a ayudar a otros.

"Pasó gran parte de su vida ayudando a los demás. Ya fuese entreteniéndoles en el escenario, en el cine, la televisión o con las tropas en primera línea. Si hacía falta, ayudó a olvidar el dolor a niños enfermos. Robin solo quería hacernos reír, que se perdiese el miedo", expresó Susan, quien también reveló que el artista también sufrió de la enfermedad del mal de Parkinson, pero prefirió mantenerlo en secreto.

Asimismo, en el documental titulado "When the Laughter Stops", Dylan Howard, vicepresidente de AMI y jefe de contenido, informó que el astro de Hollywood podía hablar abiertamente de sus problemas de adicción al alcohol y las drogas, pero cuando de sus enfermedades se trataba, prefirió mantener oculto que luchaba contra esta enfermedad.

El actor fue una figura influyente en el cine americano. Foto: Instagram

Dejando de lado sus problemas internos, Robin dejó un legado incomparable en Hollywood, esto gracias a su talento y capacidad para hacer reír a millones de personas de distintas generaciones. Su última aparición fue en la película "Absolutamente todo" de 2015.

El día de la desgracia para la comedia de Hollywood

Fue un 11 de agosto de 2014 cuando Robin Williams fue encontrado muerto en su domicilio cerca de Paradise Cay, California, Estados Unidos, en lo que aparentemente había sido un suicidio por asfixia, de acuerdo al informe forense del Departamento del Sheriff del Condado de Marin. Posteriormente su cuerpo fue cremado y sus cenizas se esparcieron en el océano Pacífico, en la bahía de San Francisco.

Finalmente, el 7 de noviembre de 2014, su muerte fue oficialmente declarada como un suicidio a causa de "asfixia por ahorcamiento", esto luego de los resultados de los exámenes toxicológicos, los cuales mostraron ausencia de alcohol y drogas ilícitas en su organismo.

Lleno de risas y buena actitud, Williams resaltó entre el mundo del entretenimiento. Foto: Instagram

