Anuncian fechas para el homenaje de Chester Benningnton

La banda Linkin Park anunció un concierto especial en memoria de Chester Bennington, el que fuera su vocalista, quien se suicidó el pasado 20 de julio.

El concierto tendrá lugar el próximo 27 de octubre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Los cinco miembros restantes de la banda estarán acompañados por otros artistas y la preventa de los boletos inicia este martes, mientras que la venta general iniciará el próximo viernes, se informó en un comunicado.

También se informó que los integrantes de Linkin Park donarán sus honorarios a la fundación en memoria de Chester, Music For Relief’s One More Light.

Este lunes además se dio a conocer el video para la canción “One More Light”, que no estaba contemplada para ser lanzada como sencillo, pero tras lo ocurrido con Chester y la conexión que el tema logró con sus fans, la eligieron.



El pasado 20 de julio, el vocalista de la popular banda estadounidense Linkin Park, Chester Bennington, fue encontrado muerto en su hogar en Los Angeles, Estados Unidos. El lider de la banda musical se había suicidado.

Luego de ello, su familia comenzó una cruzada con el fin de concientizar a las personas sobre las consecuencias de la depresión, enfermedad que habría sufrido el mismo Chester Bennington.

Es por esto que, parientes del músico se han focalizado en ayudar a otros que estén pasando por momentos difíciles, incentivando a que no mantengan pensamientos suicidas en secreto.

En consecuencia, Talinda Bennington, viuda del cantante, decidió mostrar a través de su cuenta de Twiter el último video de su esposo antes de quitarse la vida a sus 41 años.

"Mi siguiente tuit será el más personal que he hecho. Estoy mostrando esto para que sepas que la depresión no tiene cara ni forma", indicó.

Luego subió las imágenes que muestran a Chester Bennington alegre jugando con su hijo Tyler Lee y un amigo. "Así es como se ve la depresión 36 horas de su muerte", expresó Talinda.

LA ÚLTIMA FOTO EN FAMILIA

Un Chester Bennington muy sonriente. Rodeado de sus hijos y su esposa. Un momento para atesorar por siempre. Al ver a este Chester tan “feliz”, era imposible imaginar que dentro de su cabeza, había pensamientos suicidas.

A casi dos meses del suicidio de Chester Bennington, su esposa compartió anteriormente la que sería una de las últimas fotos familiares.

La emotiva imagen fue publicada en las redes sociales de Talinda y se puede observar al vocalista de Linkin Park, muy sonriente junto a cuatro de sus seis hijos.

Talinda Bennington manifestó junto a la fotografía que ha hecho llorar a millones de fans del cantante:

“Esto fue solo unos días antes de que mi esposo se quitara la vida. Los pensamientos suicidas ya estaban ahí, pero nadie podría haberlo previsto. Nunca se puede".

LAS PALABRAS DE TALINDA TRAS LA MUERTE DE CHESTER BENNINGTON

"Hace una semana perdí a mi alma gemela, y mis hijos perdieron a su héroe: su papá. Teníamos una vida de cuento de hadas, pero ahora se ha convertido en una enfermiza tragedia de Shakespeare".

Talinda es citada en esta declaración a través de 'The New York Daily News'.

