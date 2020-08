Horacio Palencia y Pancho Barraza unen sus talentos

El miércoles 5 de agosto dos importantes representantes de la música regional y de Sinaloa unieron su talento y experiencia en la grabación de su próximo sencillo. Bajo el título Si la amas de verdad, los cantautores Horacio Palencia y Pancho Barraza grabaron en el centro histórico de Mazatlán el videoclip de la melodía que próximamente darán a conocer en las principales plataformas de música.

Emocionados. Para unas escenas del videoclip los cantantes y también compositores eligieron la cafetería Tótem, cercana a la plazuela Machado.

La producción audiovisual se realizó con JL Récords y para el estilismo de Palencia estuvo a cargo de su stilyst de cabecera, Missy Flow, detrás de la imagen de influencers como Kímberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Barraza optó por un vestuario que incluyó Versace y otras marcas de renombre.

Algunas de las escenas se grabaron en la recepción de la cafetería y por la noche se continuó con la parte del musical en la terraza iluminada del segundo piso.

En una de sus publicaciones en Instagram Palencia destacó que se encontraba muy emocionado por grabar la melodía junto a un personaje que admira desde hace mucho. Escenas previamente grabadas incluyen lo que es un juego de cartas de alto nivel.

Barraza: “El amor que ahora te tiene a alguien más se lo dará...”

Palencia: “No, no, no... cállate por favor, si la pierdo te lo juro, me moriría de dolor”, es parte de la letra de la melodía de desamor en la que se cuenta la historia de un hombre que está perdido por el amor de una mujer y que es aconsejado por su amigo.