Horacio Pancheri y Marimar Vega terminan; él elimina todo rastro de ella

Quién ya no quiso saber nada de amor al parecer es Horacio Pancheri 38 años, quien dejó de seguir a Marimar Vega de 37 y viceversa, en Instagram, aunque no se sabe el motivo por el cual terminaron, más de uno de sus fans se encuentran preocupados pues todo el tiempo se la pasaban derrochando amor, pero ahora el mismo actor de Argentina, eliminó todas las fotos con la famosa.

Si echas un vistazo a las redes sociales de Horacio Pancheri podrás observar que el histrión ya no tiene ninguna foto con Marimar Vega a quien le juraba amor eterno, pero eso no es todo, ya que el actor se dedicó de lleno a su carrera como actor dejando en claro que un retorno con Marimar Vega es casi inimaginable, pero todos desean saber por qué rompieron.

"Antes y duraron. No tengo favorito. ¡Ella dejó a un buen hombre y el Horacio nomas jugando con las chicas", "Por eso mejor si tienes una pareja no hay que seguirse en redes sociales y mantener la relación en secreto así no hay que explicar nada a nadie y hacer esas tonterías de dejar de seguir al otro cuando todo termino! Que weba ponerte a buscar todas las fotos para eliminarlas jaja", escriben los internautas.

Por su parte Marimar Vega, lejos de hacer lo mismo que Horacio Pancheri, ella decidió dejar las publicaciones que tiene a lado del histrión y la última fue en septiembre de 2020, donde se les ve dándose tremendo beso, además le dedicó unas bellas palabras al famoso.

Amor.. dense amor, si tienen pareja o si no tienen, díganle a sus amigos, a sus papás, a sus hijos que los aman!!! Amor es lo que más necesita el mundo hoy!!, le escribió Marimar Vega a Horacio Pancheri en la foto la cual causó revuelo pues desde lejos se podía ver lo enamorados que estaban, además muchos pensaron que entre los dos podría haber boda.

Para quienes no lo saben del todo el romance entre Marimar Vega y Horacio Pancheri se dio cuando la actriz había terminado su matrimonio con Luis Ernesto Franco, con quien se dice terminó de la mejor manera, aunque muchos fans de la ex pareja lo siguen dudando, mientras que Horacio Pancheri había terminado con Paulina Goto.

Tras el rompimiento de estos famosos, muchos han dicho que Horacio Pancheri solo juega con sus novias, pues recordaron sus relaciones pasadas, las cuales dieron mucho de que hablar, la primera fue con la actriz, Grettell Valdez, quien terminó siendo dejada por el argentino para irse con Paulina Goto, lo que generó escándalo entre los medios.

Tras su ruptura con Grettell Valdez, Horacio Pancheri corrió a los brazos de Paulina Goto, con quien se le miraba de maravilla, pero las cosas al parecer no iban del todo bien, por lo que supuestamente el actor fue quien terminó con la actriz juvenil quien se vio muy afectada, generando escándalo entre los internautas quienes aseguraron que fue karma para Paulina Goto.

Ahora que la relación se terminó con Marimar Vega, muchos desean saber quien será la nueva chica con la que el actor se enganche este 2021, aunque como se dijo anteriormente, se encuentra muy centrado en sus proyectos de cine y televisión los cuales van viento en popa, además desde hace tiempo no se le veía actuar al argentino.

Por su parte Marimar Vega está haciendo lo mismo que Horacio Pancheri y se trata de seguir con su trabajo, pues como muchos ya lo saben desde hace años la hermana mayor de Zuria Vega está enfocada en el cine.