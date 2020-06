Horacio Villalobos arremete en contra de Érika Buenfil, la reina de TikTok

Horacio Villalobos se refirió a Érika Buenfil como "patética", al tener gran relevancia que ha conseguido gracias a sus videos en TikTok. La actriz es una de las celebridades con mayor éxito en esta popular red social, donde tiene más de 7.5 millones de seguidores. Los millennial ña nombraron "reina de Tik Tok".

En su programa de radio Farándula 40, Horacio Villalobos dijo:

Érika Buenfil por fin después de 50 años de actuación, que nunca actuó, está triunfando en algo. Encontró su vocación.

Según Horacio Villalobos, Érika Buenfil más que graciosa se ve patética en sus videos en TikTok: "ya faltaba más que lo hiciera mal, es que yo creo que Érika Buenfil más que graciosa nos hace reír porque es un poco patetica".

Horacio Villalobos acusado de racista

Por otra parte, el pasado fin de semana el conductor del programa Venga la Alegría se vio envuelto en una gran polémica. La cantante Amandititita lo acusó por comentarios racistas y discriminatorios en su contra, mientras que el actor Polo Morín denunció comentarios homofóbicos de su parte.

Ante esto Horacio Villalobos publicó un video en sus redes sociales donde hablo al respecto. "Me desperté este sábado sabiendo que era tendencia, empecé a investigar por qué y la razón es que la cantante Amandititita se quejó de un video que hicimos hace años, una parodia en el programa de 'Desde Gayola'".

Manifestó que dicho programa de televisión criticaba los vicios de la sociedad, cada sección tenia una misión, "la sección de 'TV Churros', criticaba las revistas amarillistas que utilizan los artistas, la 'Charla Eclesiástica' los abusos de la iglesia, 'Las VIP' a las castas, 'El Mundo de Manigüis' denunciaba la homofobia, al igual del espacio dedicado a 'Mirosnada' en donde denunciaba cómo ve el mundo a las personas con capacidades diferentes".

'Desde Gayola' siempre fue un programa que criticó al poder y los poderosos.

"La comedia agranda las características de los personajes para producir la risa, y lo digo porque Amandititita también ha sido crítica de la sociedad a través de sus canciones, y si no vean los los títulos y las letras que ha compuesto, me imagino que no eran un título personal, sino para criticar a las sociedad".

Horacio Villalobos asegura que nunca hubo comentarios homofóbicos para Polo Morín en su programa de radio para. "En el radio nos burlábamos de él porque vivía una situación que quería ocultar y que a todas luces existía. Nunca hubo homofobia de mi parte, soy orgullosamente homosexual, mi forma de conducirme y de comunicar siempre ha estado basada en el humor negro, en la comedia".

