Horacio Villalobos es señalado de acosar a exintegrantes de Wapayasos y Survivor México

México. El periodista de espectáculos Horacio Villalobos es acusado de acosar sexualmente a exintegrante de Wapayasos y también a exparticipante de Survivor México, y tal información se destaca en varios portales de noticias.

Elisa Beristain y Javier Ceriani, del programa Chisme No Like, comparten que tiene información respecto a algunos nombres que participan como invitados en el programa Venga la Alegría, y también se habrían sentido acosados por Villalobos.

Ceriani y Beristain relatan en el programa de espectáculos que supuestamente Dennis Arana, ex académico y quien participó en la segunda temporada de Survivor México, al igual que Robbie Mora, ex integrante de Wapayasos, se habrían sentido acosados por Villalobos.

Nos llega información de Horacio Villalobos, que en cada oportunidad que tiene acosa a algunos jovencitos, como un ex académico; a Dennis Arana, que luego va a Venga la Alegría a promocionar a Survivor se ha sentido acosado por Horacio. El Wapayaso que se acaba de integrar al concurso de canto; Robbie Mora, ya empezó a sentir los acosos de él", dicen en Chisme No Like.

Dennis Arana, originario de Guatemala, habría sido acosado por Horacio Villalobos, dan a conocer en Chisme No Like. Foto de Instagram



Dennis Arana es un cantante y ex participante de La Academia que representó a su país, Guatemala, en el reality show que se transmitió entre 2019 y2020, y se ha desempeñado como presentador en dos programas de televisión en Azteca Guatemala.

Luego, tras formar parte de la segunda temporada de Survivor México, Dennis renunció a este reality debido a problemas serios con su salud mental, lo declaró él mismo en su momento.

Robbie Mora, por su parte, fue integrante de los grupos Wapayasos y Horripicosos, además es entrenador personal y participó en el programa Enamorándonos, el cual se transmitió por Televisión Azteca.

Horacio es actor, productor y presentador originario de Ciudad de México (1970) y se dio a conocer en los años 90 como presentador de noticias en el canal ECO, en Televisa, luego destacó en otros programas como Entre butacas y Al despertar.

Farándula 40, Desde Gayola y Nocturninos son otros de los programas en que Horacio ha participado y actualmente tiene constantes apariciones en Venga la Alegría, en la sección de espectáculos.

Sobre las declaraciones que hacen en Chisme No Like sus presentadores, al momento Horacio no ha escrito absolutamente en sus redes sociales.