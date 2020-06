Horacio Villalobos responde a las acusaciones de Amandititita y Polo Morín

Luego de la controversia de Chumel Torres, quien fue acusado de emitir comentarios racistas y clasistas, y la posterior cancelación de su participación en un foro organizado por Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación), Amandititita manifestó acusó a Horacio Villalobos, Alex Kaffie y Gustavo Adolfo Infante por comentarios misóginos racistas y clasistas, que han hecho en su contra en televisión nacional.

"A mí llevan 10 años lloviéndome de la nada en cadena nacional. Ya se me antojo buscar todo lo que han dicho de mi, Gustavo Adolfo Infante Alex Kaffie los más crueles. Horacio Aquiles Villalobos hizo miles de parodias mías donde de india no me bajaba, sin que yo le hubiera hecho nada a ninguno de los tres. ¿Y por qué los hicieron? Porque se puede. Porque yo para ellos no tengo valor", manifestó Amandititita.

Ya se me antojo buscar todo lo que han dicho de mi. Gustavo Adolfo Infante Alex Kaffie los más crueles. — Amandititita (@amandititita) June 20, 2020

Asimismo Amandititita manifestó que no buscaba una disculpa por parte de estas personas y pidió a sus seguidores, no insultrarlos: "yo no busco eso, busco que pare la violencia y que pare violencia contra la mujer y públicamente lo digo, me lastimaron muchos años, aún están a tiempo de hacer las cosas de otra forma".

En respuesta a sus tweets, el joven actor Polo Morín comentó lo siguiente: "Horacio Villalobos duró semanas haciendo burlas a mi persona y mi ex relación, haciendo comentarios homofóbicos en su programa de radio, poniéndonos apodos e irónicamente incitando a la homofobia y al bullying".

En fin, haré lo que en su momento...ignorarlo, seguir trabajando, seguir creciendo. Ánimo mi gente, no dejen que nadie los haga sentir menos.

"Todos hemos hecho comentarios desafortunados, homofóbicos, misóginos, clasistas, también todos podemos dejar de hacerlos, estamos aprendiendo a desaprender muchas cosas".

Horacio Villalobos duró semanas haciendo burlas a mi persona y mi ex relación, haciendo comentarios homofóbicos en su programa de radio, poniéndonos apodos e irónicamente incitando a la homofobia y al bullying. https://t.co/pqcE0k3d2H — Polo Morín (@Polo_Morin) June 20, 2020

Todos hemos hecho comentarios desafortunados, homofóbicos, misóginos, clasistas...

También todos podemos DEJAR DE HACERLOS.

Estamos aprendiendo a desaprender muchas cosas.

Lo que dijimos o fuimos no define quien seremos si reconocemos nuestras oportunidades de CAMBIO. — Polo Morín (@Polo_Morin) June 20, 2020

La respuesta de Horacio Villalobos

Antes sus acusaciones, el conductor de televisión Horacio Villalobos publicó un video en sus redes sociales donde habla al respecto. "Me desperté este sábado sabiendo que era tendencia, empecé a investigar por qué y la razón es que la cantante Amandititita se quejó de un video que hicimos hace años, una parodia en el programa de 'Desde Gayola'".

Horacio Villalobos mencionó que dicho programa de televisión criticaba los vicios de la sociedad, cada sección tenia una misión, "la sección de 'TV Churros', criticaba las revistas amarillistas que utilizan los artistas, la 'Charla Eclesiástica' los abusos de la iglesia, 'Las VIP' a las castas, 'El Mundo de Manigüis' denunciaba la homofobia, al igual del espacio dedicado a 'Mirosnada' en donde denunciaba cómo ve el mundo a las personas con capacidades diferentes".

'Desde Gayola' siempre fue un programa que criticó al poder y los poderosos.

"La comedia agranda las características de los personajes para producir la risa, y lo digo porque Amandititita también ha sido crítica de la sociedad a través de sus canciones, y si no vean los los títulos y las letras que ha compuesto, me imagino que no eran un título personal, sino para criticar a las sociedad".

El ahora conductor de Venga la Alegría asegura que nunca hubo comentarios homofóbicos para Polo Morín en su programa de radio para. "En el radio nos burlábamos de él porque vivía una situación que quería ocultar y que a todas luces existía. Nunca hubo homofobia de mi parte, soy orgullosamente homosexual, mi forma de conducirme y de comunicar siempre ha estado basada en el humor negro, en la comedia".

Era de mucha risa ver cómo querían ocultar (Polo Morín y Lambda García) algo tan evidente, y que podían haber utilizado ellos para que fuera un ejemplo de la aceptación de la diversidad sexual.

De igual manera en Twitter Horacio Villalobos escribió: "si algunos 'famosos' han buscado denunciarme a través de este medio por rencores personales ese es su problema. 'Desde Gayola' siempre fue un programa de crítica social y los personajes eran ficción que servían como vehículos para nuestro fin que era ese crítica social".

Si algunos “Famosos” han buscado denunciarme a través de este medio por rencores personales ese es su problema. @DesdeGayola siempre fue un programa de “crítica social” y los personajes eran ficción que servían como vehículos para nuestro fin que era ese “crítica social” — Horacio Villalobos (@Horacitu) June 20, 2020

Por cierto muchas de las “celebridades” que me han atacado me tiene bloqueado en twitter — Horacio Villalobos (@Horacitu) June 20, 2020

Amandititita no dudó en responderle: "yo no tengo nada personal contigo Horacio. Yo no te conozco. No soy 'famosa' eres mucho más famoso tú. No te deseo mal en absoluto y jamás me he burlado de ti y te lo digo de frente, porque soy una mujer fuerte. Yo también hago crítica social".

Yo no tengo nada personal contigo Horacio. Yo no te conozco. No soy “famosa” eres mucho más famoso tú. No te deseo mal en absoluto y jamás me he burlado de ti. Y te lo digo de frente, porque soy una mujer fuerte. Yo también hago crítica social. — Amandititita (@amandititita) June 20, 2020

