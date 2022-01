Hospital declara por error muerto al guitarrista Sergio Mancera, exintegrante de El Tri     

México. Durante la tarde de este día viernes 21 de enero se difundió en redes sociales la noticia de la muerte del músico Sergio Mancera, exguitarrista de El Tri, pero ahora se hace público que no fue así.

Es el comediante Radamés de Jesús, hijo de Sergio Mancera, quien a través de sus redes aclara la situación y desmiente que su señor padre haya fallecido, como se "mal informó".

Fue el hospital donde es atendido el señor Mancera quien filtró la noticia de su muerte e indica que se trató de un error del Hospital General de la Jardín Balbuena, en la Ciudad de México.

"Fue la información que nos dio el hospital a las nueve de la mañana y resulta que se equivocaron, dieron mal la información. Yo a toda la gente que ha subido cosas en las redes de agradecimiento a mi papá, se lo agradezco mucho y les pido una disculpa", expresa Radamés de Jesús.

Y tras darse a conocer la falsa muerte del artista, muchos de sus amigos y familiares enviaron sus condolencias a la familia, entre ellos el músico Alejandro Otaola, quien lo lamentó muchísimo.

Radamés de Jesús continúa hablando del tema y también menciona le preocupa que sucedan estas cosas; "me preocupa por el sistema en el que vivimos, pero pues fue falsa, simplemente se equivocaron en el hospital y dieron la información errónea."

Sergio Mancera es quien toca la guitarra en temas de El Tri como Triste canción y Niño sin amor, y de acuerdo a información en su biografía perteneció al Three Souls In My Mind que luego derivó en el grupo liderado por Alex Lora, donde fue integrante de 1984 a 1991.

Mancera es considerado uno de los mejores en la escena del rock en México y su salida de El Tri dio mucho de que hablar, puesto que jamás se supieron los motivos.