Hospitalizan a la mamá de Christian Nodal, suegra de Belinda; especulan que podría padecer cáncer

Silvia Cristina Nodal Jiménez, mejor conocida como Cristy Nodal, fue hospitalizada este fin de semana en Zapopán, estado de Jalisco, México. Hasta el momento se desconocen los problemas de salud que llevaron a la mamá del cantautor del Regional Mexicano Christian Nodal al hospital.

Fue la misma Cristy Nodal quien dio a conocer estar hospitalizada; a través de las stories de su cuenta en Instagram manifestó:

Con toda la fe en mi corazón hoy estoy aquí, que mi padre Dios sea quien guíe las manos de mi doctor.

Asimismo la suegra de la cantante y actriz Belinda, agradeció a todas sus amistades y familiares "por estar al pendiente".

Leer más: ¿Por qué "Louder than bombs" de BTS, es una de las canciones favoritas del ARMY?

Cristy Nodal agradeció por todas las muestras de apoyo que ha recibido.

Cabe mencionar que la salud de la mamá de Christian Nodal ha tenido preocupado a sus seguidores desde febrero pasado; se ha llegado a especular que Cristy Nodal padece algún tipo de cáncer.

Hace unos meses sorprendió a sus seguidores al mostrar que se había cortado su larga cabellera. En aquel momento Cristy Nodal aclaró que no se trataba de un nuevo look o vanidad, como algunas personas estaban diciendo en redes sociales.

Leer más: ¿Cómo sigue la salud de Sammy Pérez, amigo de Eugenio Derbez? El mensaje tras su hospitalización

"Suponen que es un cambio de look, pero lo mío es una lucha donde agradezco a Dios que me da fuerza para seguir luchando, tal vez me llegue a quedar sin ni un solo cabello, tal vez no, pero mi felicidad no depende de ello". Ante estas palabras, surgieron los rumores de que padecía cáncer.

Hasta el momento Christian Nodal no ha comentado nada sobre los problemas de salud de su mamá.