Hospitalizan de emergencia a Cepillín en el Estado de México: "le pido a la gente que pida por mí"

Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, ingresó la noche de ayer sábado al área de urgencia del Corporativo Hospital Satélite, ubicado en Naucalpan, Estado de México. Ante la preocupación de sus fans tras darse a conocer que había sido hospitalizado, el querido payaso y conductor de televisión, contó lo que en realidad pasó. En una entrevista vía telefónica para el programa "Chisme no like", el también cantante mexicano dijo haber sufrido un accidente en su hogar, lastimándose la columna vertebral.

Cepillín contó que nunca pensó que pasaría por algo como esto: "estaba bajando las escaleras, y por la edad o lo que tú quieras, me iba a caer y me agarré del pasamanos, me di el 'chicotazo' y sentí un tirón en la columna".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El querido payasito de 75 años de edad y originario de Monterrey, Nuevo León, tendrá que someterse a una cirugía mañana lunes. En la entrevista para el show antes mencionado que se transmite por YouTube, mencionó que ha sido "bien loco toda la vida", se ha quebrado cuatro huesos de la cara, se ha caído del trapecio, "he sido muy hiperactivo".

Leer más: Así respondió Paty Navidad a Cepillín por llamarla loca y trastornada

La noche del sábado su hijo Ricardo González alarmó a los fans de Cepillín, al compartir un video en las stories de la cuenta de Instagram de su padre, donde manifestó: "llegamos aquí al Corporativo Hospital Satélite, estamos en urgencias, acabamos de traer a mi papá aquí al hospital, pedimos a Dios que no sea algo tan grave".

Muchos de los seguidores de Cepillín mostraron su preocupación, pues llegaron a pensar que el payaso había sido hospitalizado por problemas de salud derivados del Covid-19. "Es que yo he ido bien loco toda la vida, me caí en el trapecio, he sido muy hiperactivo, ahora el parkour, pero yo el parkour lo hago desde hace 50 años. Es lo que la mamá le dice a uno cuando está uno chico: 'todo te va a salir cuando seas grande, todos los golpes te van a salir'".

Entonces imagínate, 50 años de payaso, 75 de edad, pandemia, Covid y todo ese rollo, y de repente, me pasa lo de la columna, no digo, es más fácil que me orine un perro. Pero Covid no he padecido gracias a Dios. Le pido a la gente que pida por mí para que todo salga bien.

Leer más: Cepillín arremetió con todo en contra de Ninel Conde y de pilón, contra Marjorie de Sousa

Estos son algunos de los comentarios de parte de sus fans: "Don Cepillín estaremos en oración para que Dios lo proteja y todo salga bien", "Dios le bendiga Cepillín, una paisana regia le manda los mejores deseos desde Monterrey ❤️" y varios más.

Por otra parte, en una pasada entrevista para TVyNovelas, Ricardo González Gutiérrez manifestó que la pandemia ha afectado a su familia en el tema económico. Recalcó que si para el próximo mes de abril no se abre la economía en el país, lo verán en el Monte de Piedad. "Y no sería la primera vez que lo hago, gracias a Dios siempre he salido adelante y si llega el momento en el que no tenga ni para comer, voy al Monte de Piedad que está en el Centro Histórico (de la Ciudad de México), llevo un reloj que tengo desde hace 40 años y a ver cuánto me dan".