House of Cards sin anunciar regreso

En una misiva dirigida al elenco y al equipo de House of Cards , los productores de la serie política señalaron que continuarán con una pausa en las filmaciones de la sexta y última temporada, receso que se extenderá hasta dos semanas más.

La producción de Netflix volverá al ruedo después del 8 de diciembre. El paréntesis se debió al escándalo sexual protagonizado por el actor de la serie, Kevin Spacey —Frank Underwood en la ficción—, acusado de acoso y abuso sexual por algunos hombres del medio, hechos que llevaron a los ejecutivos del programa de TV a despedirlo.

La carta, firmada por Media Rights Capital y Pauline Micelli, fue enviada a distintos medios y señala lo siguiente: "A medida que nos acercamos a las vacaciones, queremos expresar nuestro agradecimiento por todos los mensajes de apoyo que hemos recibido y queremos explicar a todo nuestro leal elenco y personal dónde se encuentran las cosas actualmente".

"Continuamos trabajando con Netflix con la esperanza de reanudar la producción pronto. A medida que continuamos estas discusiones, hemos determinado juntos que se le pagará al equipo por un período adicional de dos semanas, comenzando el 27 de noviembre y hasta el 8 de diciembre", continúa. El comunicado finaliza diciendo que el equipo responsable de realizar el drama político "ha sido desafiado de una forma en la que ninguno podría haber previsto. Lo único que hemos aprendido a lo largo de este proceso es que esta producción es más grande que una sola persona y no podríamos estar más orgullosos de estar asociados con uno de los equipos de producción más leales y talentosos en este negocio".

De igual forma, la producción de House of Cards se comprometió a actualizar la información antes del 8 de diciembre.

MÁS ACUSACIONES

El teatro Old Vic de Londres registró que el actor fue acusado en las últimas semanas de abusos sexuales y acercamientos indeseados por varios hombres

El teatro Old Vic de Londres anunció este jueves que registró 20 denuncias de "conducta inapropiada" del actor Kevin Spacey, que fue director artístico de la sala, durante una investigación sobre el actor estadounidense.

Los autores de la investigación registraron "20 testimonios personales" narrando "presuntas conductas inapropiadas" cometidas por Spacey.

El actor estadounidense de 58 años fue acusado en las últimas semanas de abusos sexuales y acercamientos indeseados por varios hombres.

La estrella de Hollywood dirigió el prestigioso teatro londinense entre 2004 y 2015, pero la investigación se remontó a 1995, cuando empezó la colaboración entre ambos.

Solo en uno de los 20 casos, el afectado denunció los hechos a la dirección del teatro, afirmó el Old Vic, que precisó además que ninguno de los afectados era menor en el momento de los hechos.



"The Old Vic pide disculpas sinceras por no crear un ambiente o una cultura en la que la gente se sintiera libre de ser franca", lamentó la institución.

El teatro cree que el estatus y celebridad de Spacey disuadieron a la gente de denunciar su actos, en particular a los jóvenes o al personal de menor rango.

El actual director artístico, Matthew Warchus, dijo que las acusaciones fueron "un golpe y una sorpresa desagradable para muchos de nosotros".



"Es incorrecto, injusto e irresponsable decir que todo el mundo lo sabía. Pero como resultado de la investigación, lo que hemos aprendido es como lidiar mejor con este comportamiento en el futuro", explicó.

Con información El Universal

Te puede interesar