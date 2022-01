Howard Hesseman, estrella de 'WKRP en Cincinnati', muere a los 81 años tras complicársele una cirugía en el colon

Nueva York.- Howard Hesseman, quien interpretó al disc jockey de radio Dr. Johnny Fever en la comedia “WKRP in Cincinnati” y al actor convertido en profesor de historia Charlie Moore en “Head of the Class”, falleció, tenía 81 años. El actor murió el sábado en Los Ángeles debido a complicaciones de una cirugía de colon, dijo el domingo su manager Robbie Kass.

Hesseman, quien había sido DJ de radio en los años 60, obtuvo dos nominaciones al Emmy por interpretar a Johnny Fever en "WKRP in Cincinnati" de CBS, que se transmitió durante cuatro temporadas entre 1978 y 1982. El papel convirtió a Hesseman en un ícono de la contracultura en un momento en que pocos personajes hippies llegaban a las cadenas de televisión.

En el primer episodio, Dr. Johnny Fever anuncia el cambio de la estación de música de ascensor a rock 'n roll con un rasguño récord y una proclamación.

“Muy bien, Cincinnati, ¡es hora de que esta ciudad baje! Tienes a Johnny, Dr. Johnny Fever, y me estoy quemando aquí. Todos estamos en estado crítico, bebés, pero pueden decirme dónde les duele porque obtuve la receta curativa aquí del gran botiquín musical de KRP. ¡Ahora, estoy hablando de su unidad de cuidados intensivos de 50,000 vatios, bebés!

Mientras se preparaba para uno de los tres conciertos de anfitrión de "Saturday Night Live", Hesseman le dijo a The New York Times en 1979 que el personaje ponía nerviosos a los ejecutivos de la cadena. En un episodio, a Johnny Fever se le hace una prueba de sobriedad en el aire después de haberle dado alcohol, solo que su tiempo de reacción sigue mejorando.

Hesseman interpretó a un hippie en uno de sus primeros papeles, en "Dragnet", en 1967, y también en la película de 1968 de Richard Lester "Petulia". Nacido en Lebanon, Oregón, Hesseman no estaba tan desconectado de algunos de los personajes que interpretó.

En 1983, le dijo a la revista People que había realizado "experimentos farmacéuticos en química recreativa". En 1963 fue encarcelado en San Francisco por vender marihuana. Inicialmente actuando bajo el nombre de Don Sturdy, Hesseman comenzó como miembro del grupo de improvisación de San Francisco The Committee, que actuaba regularmente en protestas contra la guerra y por los derechos civiles.

En ese momento, también trabajaba como disc jockey los sábados en la estación de rock and roll KMPX de San Francisco. Más tarde, en "WKRP in Cincinnati", Hesseman a menudo improvisaba sus bromas al aire.

“Es imposible exagerar la influencia de Howard Hesseman en él y en las generaciones posteriores de improvisadores”, dijo el actor y comediante Michael McKean en Twitter. Recordó haber visto a Hesseman por primera vez en 1971 con The Committee. “Vi que él era el verdadero negocio”.

Hesseman apareció breve pero memorablemente con McKean en el documental de rock de 1984 "This Is Spinal Tap" como Terry Ladd, manager de la superestrella del rock Duke Fame. Francamente, termina una conversación: "Nos encantaría quedarnos y conversar, pero vamos a sentarnos en el vestíbulo y esperar la limusina".

En la comedia de situación de ABC "Head of the Class", que se estrenó en 1986, Hesseman interpretó a un maestro para un grupo diverso de estudiantes en un salón de clases donde el diálogo a menudo era notablemente progresista en la década de 1980 de Ronald Reagan.

Hesseman a veces criticaba que el programa, cocreado por el activista político y escritor Michael Elias, no fuera tan aventurero como esperaba. Lo dejó después de cuatro temporadas y fue reemplazado por Billy Connolly en la quinta y última temporada.

“Una parte de mí dice: '¿Eso es todo lo que hay? ¿Una serie de televisión? Obviamente no. Podría subir al escenario o abrirme paso en el cine”, dijo Hesseman en una entrevista de 1989. “Pero, ¿cuántas películas se hacen de las que quieres ser parte? ¿Y cuántos te quieren a ti? Hay una especie de cartel de "se alquila" en mi frente. Soy actor y me gusta trabajar”.

Prolífico actor de carácter, los créditos de Hesseman también incluyen "The Andy Griffith Show", "One Day at a Time", "The Rockford Files", "Laverne and Shirley" y "The Bob Newhart Show". Más recientemente, hizo apariciones en "That 70's Show", "Fresh Off the Boat", "House" y "Boston Legal". Las películas incluyeron "Loca academia de policía 2: su primera asignación", "About Schmidt", "This Is Spinal Tap" y "The Rocker". A Hesseman le sobrevive la actriz y profesora de actuación Caroline Ducrocq, su esposa.