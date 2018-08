Hoy, "Mentiras de hierro" con Marisela y Amanda Miguel

Atlanta, Ga.- Este día será inolvidable para miles de fans de Atlanta quienes podrán disfrutar de un gran concierto titulado "Mentiras de Hierro”, con el protagonismo de dos grandes íconos de la música romántica de los 80’s Marisela y Amanda Miguel.

La cita es hoy a partir de las 20:30 horas en el Cobb Energy Performing Arte Centre de Georgia en donde Marisela y Amanda Miguel, tendrán a bien realizar un amplio recorrido musical con un show impregnado de nostalgia, recuerdos, canciones de amor y desamor de esos que estrujan el corazón y te dejan bien "Enamorada y herida".

Durante entrevista con Marisela la famosa "Dama de Hierro” me comentó estar feliz de nuevamente regresar a esta bella ciudad de Atlanta, en donde tiene un público muy extenso y gusta de sus bonitos temas, esos que siguen cautivantes y estremecedores, los que marcaron toda una época y siguen más vigentes que nunca: "el romanticismo no tiene fin, ese no acaba nunca”, asegura.

Así que amigos hoy disfruten de "Mentiras de Hierro" en una gran e inolvidable noche con Marisela y Amanda Miguel con sus temas del ayer, vibrantes como "Sin él”, "El me mintió", "Sola con mi soledad", "Así no te amara jamás", "Enamorada y herida", "Mi buen corazón", y muchísimos mas que seguramente te darán un vuelco en el corazón.