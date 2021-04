Hoy No Me Puedo Levantar: María León salta a los brazos de Yahir y canta éxitos de Mecano

A escasos días de la presentación de María León en el protagónico de la obra ‘Hoy no me puedo levantar’, la cantante dio un vistazo a los ensayos, en los que canta los éxitos de Mecano y salta a los brazos de Yahir. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Hace algunos meses, María León anunció su incorporación a la famosa obra musical ‘Hoy no me puedo levantar’, luego de que Belinda abandonara el proyecto que protagonizaba con Yahir.

Luego de meses de preparación para el reestreno de la obra en teatros tras ser suspendida por la pandemia de Covid-19, así lucen María León y Yahir en los ensayos para la esperada obra.

Desde el anuncio de su participación, María León se ha mostrado bastante emocionada con formar parte de la obra, en la que ya había actuado en el pasado, y que los fanáticos rogaban que regresara en el papel protagónico.

Con el regreso del musical que se inspira en los grandes éxitos del grupo español famoso en los 80, Mecano, el elenco que también conforma el cantante Yahir, Jesús Zavala, y Jorge D’Alessio, ofreció un primer vistazo a los ensayos.

En una serie de fotografías, María León mostró la manera en que salta a los brazos de Yahir, en medio de una de las complejas coreografías que realizan en la obra.

En medio de la rutina de baile, se puede notar toda la química y la tensión en escena que hay entre los dos cantantes, quienes han demostrado no solamente ser grandes intérpretes, sino también excelentes actores en teatro.

Destaca el uso de cubrebocas en todo momento pese a la intensidad de los ensayos, siendo únicamente la persona a la que le toca cantar quien tiene la oportunidad de quitárselo.

En publicaciones pasadas, María León ya había dejado escuchar cómo suena su potente voz en las canciones de Mecano, una de ellas siendo la famosa ‘Hijo de la Luna’, que interpreta con mucho sentimiento y con la que se llevó el aplauso de sus compañeros de ‘Hoy No Me Puedo Levantar’.

La ex vocalista de Playa Limbo también sacó a lucir sus habilidades en el baile, con una intensa coreografía con Yahir mientras canta sin perder en ningún momento la respiración ni la afinación, algo que resulta muy difícil incluso para los más grandes vocalistas.

