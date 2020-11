"Hoy es un buen día", dijo Jennifer Aniston tras confirmar triunfo de Joe Biden

Estados Unidos.- El pasado sábado 7 de noviembre, la actriz Jennifer Aniston, compartió a través de su cuenta en Instagram un video del noticiero CNN en el cual se confirmaba a Joe Biden como el presidente electo de los Estados Unidos.

Fue por medio de esta publicación que la actriz expresó "Today is a good day", luego de que se diera a conocer mediante diversos medios de comunicación la fabulosa noticia de que Joe Biden había sido el ganador de las elecciones de Estados Unidos 2020, lo cual provocó la felicidad de la hermosa productora de cine.

Dicho anunció fue dado por el activista defensor de los derechos civiles, Van Jones, quien celebró entre lagrimas el triunfo del candidato demócrata, Joe Biden, mismo que al que Jennifer Aniston agradeció por medio de un comentario en dicho anuncio:

"Time to move FORWARD. Thank you fot this" / "Era hora de avanzar, gracias por esto".