¡Hoy está de luto! Muere el padre de querido integrante del programa matutino

México. Una mala noticia llena de luto al programa de televisión Hoy, pues murió el papá de un querido integrante de la emisión matutino de Televisa. Raúl Araiza dio la información este lunes por la mañana.

Hugo Alcántara, colaborador del programa Hoy, mejor conocido como "El Indio Brayan", está de luto, pues murió su señor padre, don Armando Rodríguez, lo dijo Raúl Araiza.

También por medio de sus redes sociales “El indio Brayan” compartió la lamentable noticia que a él y su familia los tiene desechos, y publica una imagen en blanco y negro y un par de manos.

En el texto alusivo a dicha imagen "El Indio Brayan" explica que su señor padre dejó de sufrir. “Donde estás ahora no hay enfermedad, ya no sufres, ya estás entero, eres libre, y si eso implica sentir este dolor tan grande no me importa quemarme por dentro, vale la pena papá!”.

Hugo también manifiesta públicamente a su papá que lo ama con todo su corazón y le agradece por todo lo que hizo por él en vida para apoyarlo en sus sueños personales y profesionales.

Varios amigos de Hugo le expresan sus condolencias, entre ellos sus compañeros del programa Hoy. Raúl Araiza, por ejemplo, le expresa esto: “Querido amigo, querido Hugo, de parte de todo el programa que te amamos profundamente, te mandamos un gran abrazo y un pésame por la pérdida de tu padre."