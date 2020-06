Hoy se estrena Acapulco Shore 7 y los fans no aguantan la espera

Una de los reality show más populares de la pantalla chica llega el día de hoy se trata de Acalpuco Shore 7 la cual viene con más fiesta, descontrol y mucha polémica de acuerdo con los integrantes del programa quienes hoy en día son muy reconocidos.

En algunos spoilers compartidos en redes sociales se puede ver mucha diversión entre los acashores quienes llevaron la fiesta hasta el puerto de Mazatlán, donde se vio desde algunas peleas entre Manelik González, contra Dania Méndez, o Potro agarrándose a golpes con quien parece Eduardo 'El Chile'.

Para los que desconocen sobre Acapulco Shore el cual se ha convertido en tendencia, ya que se estrena el día de hoy a las 10:00 PM por MTV, trata de un grupo de chicos que por lo regular pasan sus vacaciones en diversas playas de México.

Por sus filas han estado muchos jóvenes quienes se han ganado el cariño y el odio de los televidentes debido a los excesos que muestran en la televisión por lo que muchos han protestado para que el programa sea cancelado.

Mientras tanto los fans de la franquicia están comentando en redes sociales que es lo que desean ver en esta nueva temporada.

"Alguien que me diga donde más lo puedo ver, es que si me ven viendo esto en la tele ps ya sabrán", "Será que hay alguien más emocionada que yo para este shore de mañana, dar like si hay alguien más feliz que yo", escribieron en redes.

Por si fuera poco aquí te diremos quienes son los integrantes que protagonizaran la descontrolada fiesta de esta temporada.

Manelyk González Karime Pindter, Tadeo, Jawy, "El Potro", Eduardo "El Chile", Rocío, Dania, Xavier Jey, Fernanda Moreno, Ignacia Michelson José "Pepe" Arana y Celia Lora, quien fue jefa de la casa donde se hospedaron los shore en la temporada pasada.

Te ´puede interesar

Carnaval de Mazatlán: Integrante de Aca Shore cae de carro alegórico

Los Acapulco Shore son la sensación en Mazatlán; inician grabaciones