Hoy se estrena Love and Monsters, la película de Dylan O´Brien y Michael Rooker

Hace exactamente un mes Paramount Pictures anunció el tráiler de uno de sus más recientes proyectos, se trata "Love and Monsters", película que te llevara a experimentes sensaciones de terror mientras sigues la aventura del actor estadounidense Dylan O´Brien, a quien obtuvo gran fama luego de participar en la saga de The Mazze Runne" y que por cierto se convirtió en el "crush" de muchas.

Este nuevo proyecto nos habla de una era apocaliptica llena de terribles criaturas que buscan exterminar la raza humana. Algunos especialistas creen que podría definirse como una mezcla ente "Mad Max" y "Zombieland", es por esa razón que carga con grandes expectativas.

Siete años después del Monsterpocalypse, Joel Dawson (Dylan O’Brien), junto con el resto de la humanidad, ha estado viviendo bajo tierra desde que criaturas gigantes tomaron el control de la tierra. Después de volver a conectarse por radio con su novia de la escuela secundaria Aimee (Jessica Henwick), que ahora está a 80 millas de distancia en una colonia costera, Joel comienza a enamorarse de ella nuevamente. Cuando Joel se da cuenta de que no le queda nada bajo tierra, decide contra toda lógica aventurarse a Aimee, a pesar de todos los peligrosos monstruos que se interponen en su camino. La aventura llena de diversión y acción también está protagonizada por Michael Rooker y Ariana Greenblatt, se lee como parte de la sinopsis.

Cabe señalar que esta película se desarrolló durante casi diez, e incluso tuvieron que cambiar de director en su momento, cuando Michael Matthews ocupó el lugar de Shawn Levy.

Por si fuera poco, el estreno de este 16 de octubre no será exactamente lo que se tenía pensado, ya que al igual que otros cientos de proyectos, tuve que adaptarse a los cambios que la pandemia de covid-19 provocó. Por esa razón se estrenara de forma digital en distintas plataformas como Movies & TV VUDA, Prime Video, Fandangonow, Apple TV y Google Play.

Es importante mencionar que esta película no llegará a la cartelera de Netfilx, por lo tanto la compra de VOD es la única opción para que los usuarios puedan disfrutarla. Si buscas una aventura parecida podrás encontrar en esta plataforma de streaming, contenido como The Walking Dead, The 100, Designated Survivor y Daybreak, entre otros.