Hoy se estrena, Me dasansias, con Lagrimita y Costel

Mazatlán, Sin.- Dice el refrán que no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, y así lo demuestran los divertidos payasos Lagrimita y Costel, que después de una larga espera, hoy a las 17:00 horas (del Pacífico) estrenan el programa, Me das ansias, con el que regresan después de más de ocho años a la televisión mexicana.

Memorable primera emisión

Nuevamente nos enlazamos vía telefónica con los comediantes y con emoción nos expresaron su alegría por esta nueva etapa en sus carreras.

“Normalmente, cuando ves una foto de hace años te da nostalgia, pero sientes bonito y te acuerdas. Lo mismo pasa con Lagrimita y Costel, que después de algunos años de no estar en la televisión mexicana, cuando vemos algunos programas de antaño nos da nostalgia y pensamos lo mismo” expresó con entusiasmo Lagrimita.

En el primer programa, los conductores, que estarán acompañados de Pepe Pelos y la guapa Serrath, tendrán como invitada especial a la ganadora de la duodécima edición de La Academia, quien compartirá divertidos momentos junto a los anfitriones durante 60 minutos.

Ensalada de entretenimiento

El show contará con una gran variedad de secciones para el entretenimiento familiar, que irán desde sketches, musicales, bromas, además de que cada programa tendrá un invitado especial que compartirá escenario junto a los conductores.

“Va a haber sketches, concursos, retos, musicales, para que los invitados se explayen. Cada semana vamos a tener invitados, desde luchadores, cantantes, standuperos, diferentes personalidades, deportistas en todos los ámbitos, la idea es meterlos al cotorreo”, refirió Costel.

Impulsan su carrera musical

Los comediantes han querido regresar a la escena musical, pero la situación actual de salud ha impedido que realicen grandes producciones.

Sin embargo, el programa será un escenario importante para que sigan vigentes en la industria de la música, ya que incluirán sus propios temas. El claro ejemplo de esto que el tema principal del programa, el cual lleva el mismo nombre y ellos mismos lo interpretan.

“La idea es sacar sencillos que es la nueva modalidad. Estamos esperando a que se regularice la situación para lanzar temas formalmente... Estrenamos una nueva canción, es la canción misma del programa, que se llama, Me das ansias. Hemos creído que de esa manera seguir impulsando nuestra carrera musical y darle una firma al programa.”

Serán canciones clásicas y nuevas del dúo que estarán arregladas a la tendencia musical actual, para el gusto de todas las generaciones.