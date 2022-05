¿Hubo romance entre Blanca Guerra y Vicente Fernández? Ella responde con la verdad

México. La actriz mexicana Blanca Guerra opina acerca de su supuesta aparición en la bioserie de Vicente Fernández y en la que se daría a entender que entre ella y él fueron más que amigos.

Blanca Guerra y el fallecido cantante Vicente Fernández filmaron juntos varias películas y debido a su relación laboral habrían tenido un romance, han comentado algunos medios de comunicación y también lo daría a enteder la serie de "El charro de Huentitán".

En dicha serie se ha comentado que no se dirá el nombre de Blanca Guerra, pero sí se hará referencia al supuesto romance que sostendría con don Vicente cuando trabajaron juntos en las películas del famoso y hasta se ha presumido que era su actriz favorita.

De acuerdo a reporte en varios portales de noticias, la señora Guerra, originaria de CDMX y quien tiene 69 años de edad, dijo a la prensa que todo se trata de un error, puesto que entre ella y el señor Fernández solamente existió una gran amistad.

"Están equivocados, no para nada, están totalmente equivocados, hacen lo que se les da la gana y la verdad a mí me da risa y no me importa, ya pasó, fuimos compañeros", citó Blanca Guerra.

En la bioserie de Vicente Fernández, El último rey, producción de Juan Osorio para Televisa, es la actriz Vanessa Arias quien supuestamente encarna a Blanca Guerra y en el programa de Azteca Uno, Ventaneando, presentaron imágenes alusivas a ella y suponen que en algún episodio darían a entender que ambos artistas sí fueron pareja.

La segunda temporada de El último rey: el hijo del pueblo, la bioserie no autorizada de Vicente Fernández, escrita por Olga Wornat, se estrena el próximo 16 de mayo a las 21:30 horas por canal 2 de Televisa.

En esta segunda temporada, dicha serie contempla temas como la infidelidad de Vicente a su esposa Cuquita con la actriz Patricia Rivera, es protagonizada por Pablo Montero y en ella participan también Salvador Sánchez, Ileana Fox, Emilio Osorio, Vince Miranda, Iván Arana y Angélica Aragón.