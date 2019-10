Huda Kattan tiene a las actrices enamoradas con su maquillaje

Desde un humilde comienzo de dejar el mundo de las finanzas para escribir un blog de belleza, Huda Kattan ahora se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos en maquillaje en todo el mundo.

La iraquí-estadounidense de 36 años ahora dirige su imperio homónimo Huda Beauty, una línea de maquillaje valorada en $ 1.2 mil millones que se ha convertido rápidamente en una de las favoritas entre las celebridades y artistas de la lista A de todo el mundo.

Su personalidad ha sido clave para conectarse con el público a través de las redes sociales, un importante impulsor de su maquillaje, conocido por su color vibrante y su contorno popular entre las mujeres árabes. Ella es parte de una creciente vanguardia de líneas construidas alrededor de personalidades, un modelo de negocio en expansión a medida que las marcas más establecidas enfrentan ventas más lentas.

"Creo que la idea del maquillaje como una forma de autoexpresión crecerá aún más", dijo Kattan a The Associated Press en Dubai. "Ya no creo que se trate de embellecer".

Kattan llega a los clientes a través de un canal de YouTube donde carga todos sus tutoriales de maquillaje. La cuenta de Instagram de su marca cuenta con más de 39 millones de seguidores, junto con sus siete millones de seguidores en Facebook. Su línea de belleza ha tenido éxito a nivel mundial, y especialmente en el Medio Oriente y el Golfo Pérsico, donde el modelo comercial de Huda ha sido particularmente exitoso.

Los llamados "influenciadores de la belleza" están experimentando un fuerte crecimiento en los Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete jeques que alberga Dubai. También juegan un papel importante en la exhibición de productos de belleza y cuidado personal en Arabia Saudita, que tiene el mayor número de usuarios activos en la región en las plataformas de redes sociales.

Según Euromonitor International, las grandes marcas en los Emiratos Árabes Unidos como Mac, Bobbi Brown y Estee Lauder "vieron ligeras disminuciones en sus acciones de valor en 2018, debido a la mayor competencia de marcas más pequeñas" como Huda Beauty, la marca del cantante Rihanna Fenty Beauty y Charlotte Tilbury

A medida que las ventas de maquillaje disminuyen en Europa y EE. UU., Continúan creciendo en el Medio Oriente. De 2018 a 2023, Euromonitor predice un crecimiento del 7.2% en la industria de cosméticos de color en todo el Medio Oriente, con un crecimiento del 2.9% en el Consejo de Cooperación del Golfo, que incluye a Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Solo este año, el mercado de cosméticos de color está valorado en $ 2.3 mil millones en el Medio Oriente, creciendo a $ 3.1 mil millones para 2023, según Euromonitor.

Kattan dijo que su negocio se mantuvo fuerte debido a su enfoque en el Medio Oriente. A diferencia de muchos países occidentales donde los looks de maquillaje más naturales están de moda, las mujeres de los países del Golfo Árabe a menudo se inclinan por tendencias y accesorios de maquillaje llamativos y llamativos que compensan el utilitarismo de los velos negros y las abayas. Eso complementa los colores llamativos de las líneas de Kattan.

"Siento que es muy normal en un negocio de cosméticos ir tras el No. 1 negocio de belleza o la industria, que son los Estados Unidos ", dijo. "Por supuesto, quiero ir a Estados Unidos, pero todavía siento que hay mucho por hacer en esta parte del mundo".

Ese enfoque le ha servido bien hasta ahora. Con un patrimonio neto de más de $ 600 millones, Kattan fue nombrada una de las "10 personas más influyentes en el mundo de la belleza" en 2017 por la revista Forbes y fue nombrada por Time como una de las 25 personas más influyentes en Internet.

La línea de maquillaje de Kattan incluye lápices labiales, paletas de sombras de ojos, bases y marcadores, entre otros productos. Ahora está expandiendo su imperio con una nueva línea de perfumes encabezada por su socio comercial y hermana, Mona. Huda Kattan también ha comenzado un reality show web en el servicio Watch de Facebook.

"Creo que hay un zumbido de las marcas de belleza que han crecido y creado marcas de miles de millones de dólares como Huda Beauty, Kylie, y muchas otras marcas". Pero en realidad se está volviendo súper competitivo y las ventas están cayendo para casi todas las marcas de belleza ", dijo Mona Kattan mientras estaba sentada junto a Huda en su oficina en Dubai. "Y la única forma en que puedes sobrevivir es si tienes una misión realmente decidida y una identidad fuerte y estás tratando de ser diferente y eso es lo que siempre hemos tratado de hacer".

Huda Kattan también planea una línea de cuidado de la piel próximamente.

"Sabes, nunca tuve una piel excelente y siempre quise sentirme cómoda sin usar maquillaje, y finalmente me siento así por primera vez en mi vida", dijo.

"Así que el maquillaje no debería ser una necesidad, debería ser como un deseo. ¡Como hombres! ”, Agregó con una sonrisa.