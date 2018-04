Hugh Jackman se pone romántico con su esposa Deborra-Lee

Hugh Jackman ha querido celebrar los 22 años de matrimonio con su esposa Deborra-Lee Furness, dedicándole un texto que ha publicado en su cuenta de Instagram. El actor de la saga de X-men ha declarado su amor hacia la también actriz, compartiendo una imagen en la que aparecen juntos durante un paseo en barco.

Hugh Jackman escribió estas hermosas palabras a Deborra-Lee Furness:

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness se conocieron durante el rodaje de la serie australiana de televisión Correlli y poco tiempo después se prometieron. El actor contó esta bonita historia de amor a Ellen DeGeneres en su programa de televisión.

Todo el equipo estaba prendado de ella y a mí me daba tanta vergüenza que estuve sin hablar con ella durante una semana. Cuando me di cuenta, no nos hablábamos. Una semana después, le dije, ‘Esto es una tontería’. Organicé una cena y la invité a ella y a otras 20 personas