Hugh Jackman apoya a las mujeres valientes

Hugh Jackman afirma que el hecho de que mujeres en Hollywood levanten la voz en contra del acoso es un mensaje que debe ser admirado y del que se puede aprender desde cualquier parte del mundo.

El actor, quien estuvo de visita en la Ciudad de México junto a la actriz Zendaya para presentar la cinta El gran showman que se estrena el 28 de diciembre, también habló sobre qué mujer es la que más lo ha inspirado y cómo ninguna persona que goce de poder debe abusar de él.

Thank you Mexico City for such a warm loving welcome...until we meet again♥️♥️♥️ — Zendaya (@Zendaya) 14 de diciembre de 2017

“La gente está hablando y creo que es nuestro deber escucharlas. Claro que estoy agradecido de que esté sucediendo pero creo que es también una gran oportunidad para nosotros y en cualquier industria y cultura confrontar este hecho que claramente ha estado por muchos años. “El abuso de poder toma muchas formas y debe ser rechazado y expulsado, necesitamos señalarlo para que se detenga”, explicó.

El australiano, quien cumplirá 50 años el próximo 2018, subrayó la importancia de cualquier persona de tratarse bien unos a otros sin importar su posición.

“Créeme, he tenido muchos trabajos y tu trabajo, el mío, el del camarógrafo y el de todos no es sencillo y la gente espera mucho de ti y te exige de ti cada día y no necesitamos hacérselos más difícil al abusar de las personas al tener una posición con poder”.

Jackman explicó que, en su caso, la mujer que más lo ha cambiado es su esposa Deborra-Lee, con quien se casó hace más de 20 años.

“Es la persona que más me inspira, me ha cambiado mucho para mejorar, por supuesto, por eso es mi esposa. Su coraje, en primer lugar, su sentido del humor, tiene el corazón más grande que he conocido. No sólo lo hace por hacer el bien, ella está empeñada en hacer el bien y me inspira a ser mejor cada día, nadie en este planeta vive la vida más plenamente y de manera tan divertida que mi esposa”.

Sobre el papel que las mujeres están adquiriendo en la meca del cine, el actor dice que roles como el interpretado por Gal Gadot o el que se prepara en la saga de X-Men: Dark Phoenix, son los que se necesitan hoy en día, así como detrás de la lente.

“Creo que está cambiando para mejor. Quiero más directores, mujeres que dirijan, miembros del equipo, actrices. La Mujer Maravilla fue muy exitosa y todo debe evolucionar”.

Luego reflexionó: “Nos pasamos la vida evitando evolucionar y eso toma tiempo”.

El actor comentó que a los seres humanos no nos gustan los cambios.

“Sé lo que me gusta y quiero quedarme así. No nos gusta el cambio pero es lo que está pasando y afortunadamente de una forma poderosa, en muchos niveles, tanto detrás como frente a las cámaras”.



LE DICE ADIÓS A LOGAN

"Sé que los australianos no son famosos por irse de las fiestas a la hora correcta, pero (después de) 17 años, es momento de dejar la fiesta", bromeó Hugh Jackman durante una entrevista sobre la última vez que interpretó al superhéroe Wolverine en la oscura película de acción de este año "Logan".

El actor australiano debutó como el mutante con garras metálicas Wolverine en el filme "X-Men" del 2000 y desde entonces ha interpretado al personaje en el cine en ocho ocasiones. Pero Jackman dijo que, junto a los responsables de "Logan", asumió los mayores riesgos en su última aparición como el héroe gruñón.

Con información El Universal

Te puede interesar