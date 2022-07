Hüicho Domínguez: "A veces no hay trabajo. Dios proveerá, yo siempre he tenido fe"

Carlos Bonavides, mejor conocido como Hüicho Domínguez, en entrevista con Gusgri en el canal youtube “DobleG” narró su trayectoria como actor y de cómo se volvió millonario, lo perdió todo gracias al alcoholismo y drogadicción.

“Huicho Domínguez”, a la edad de 83 años está sano a pesar de haber sufrido de alcoholismo, actualmente se encuentra inmerso en el mundo de TikTok con más 600 mil seguidores.

“Nadie me veía, me dedicaba yo al teatro y me llegó la oportunidad cuando un día estaba yo sentado en la banca ‘buena suerte’ pasó Emilio La Rosa y me comentó que me vio en ‘La señora Presidenta’ y que me iba dar un trabajo en una telenovela” comentó el actor.

Mi primera novela fue cuando hice al esposo de Laura León, solamente iba a aparecer 10 capítulos, pero gracias que un día me vio actuar Azcárraga pidió que siguiera en la historia me sacaba, novela que duró 300 capítulos.

“No me arrepiento de nada, porque de mi vida alcohólica y de drogadicto pasé tantas cosas, algo seguro, es que la vida no sirve con el alcohol y la droga”.

Narró que un día estaba en un hotel, tenía alberca al cuarto y tenía cuatro viejas a mi disposición y la cama de botellas y dinero, de repente me habló mi jefe y salí corriendo, cuando regresé al cuarto no había nada, todo lo estaba alucinando “me di cuenta que era un cobarde”.

Comentó que sin el público no son nada que le tocó una época buena en Televisa, la televisión tiene que tener una amplia gama de cosas, no sólo la parte educativa.

Hizo alusión a las plataformas donde trabajar y de tantos actores y actrices no hay trabajo, “ahora con la pandemia nos la vimos muy difícil, pero Dios proveerá, siempre he tenido fe, como decía mi madre yo no tengo miedo, tengo fe”.

Yo soy un ser humano, todos tenemos porqué preocuparnos, he cometido errores, he tenido varios problemas como cualquier persona, sin embargo, la inocencia de un México mágico ya desapareció, vivimos una sociedad muy indiferente.

"Yo perdí todo, le vendí hasta los cubiertos a mi mamá, las casas que gané, lanchas y yate que tenía, todo lo perdí, todo se fue al “catre” y ahora me encuentro orgulloso de como estoy, perdí todo, pero gané todo con la sobriedad y con el amor de mi mujer y de mi hijo."

Destacó que en la actualidad nadie protege a la gente, las personas enfermas que deberían estar protegidos por el gobierno, lo que tenemos que hacer es educar a nuestros hijos e hijas, porque ellos son los que harán la verdadera transformación de México.

Somos un país con riqueza inmensa, tenemos todo en México, necesitamos olvidarnos de las costumbres extranjeras y acordarnos de nuestras tradiciones, nuestros usos y costumbres se las debemos de transmitir a nuestros hijos, para que se sientan orgullosos.

Puntualizó Hüicho Dominguez “Yo quiero que cuando me muera me pongan la bandera de México, decir que quería a México profundamente, sus bailes, su comida, el trabajo del norte, y que vivía para México y para los mexicanos”.

