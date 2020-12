¿Hulk? ¿Las Tortugas Ninja? Kim Kardashian recibió críticas y burlas por este look

Kim Kardashian lució en su cena navideña un look muy peculiar en verde, que le costó comparaciones con Hulk y con otros personajes.

La socialité Kim Kardashian presumió a través de sus redes sociales la cena navideña que tuvo en compañía de su familia.

Miembros del ‘clan Kardashian’ se reunieron en la residencia de Kourtney Kardashian para juntos festejar la Navidad este 25 de diciembre.

La familia es conocida por la vida lujosa que llevan a cabo, producto de todo el dinero que han generado con el programa de telerrealidad ‘Keeping up with the Kardashians’, y por las distintas marcas que han emprendido en conjunto y por separado.

Pero no fueron los lujos ni las excentricidades en la decoración ni la cena lo que llamó la atención de los usuarios en redes sociales, sino en el estilismo que Kim Kardashian lució para la cena.

La fundadora de ‘Skims’ y de ‘KKW Beauty’, portó sobre sus grandes curvas un vestido que causó un gran impacto en el internet, y que generó tema de conversación.

Kim Kardashian portó un vestido de la marca de moda de alta costura, Schiaparelli, que fue obra del actual director creativo de esta, el diseñador Daniel Roseberry.

Se trata un vestido en tonalidades verdes que consiste de un rígido corset y de una vaporosa falda amarrada en la cintura.

Pero no fue el color del vestido lo único que destacó del modelito, sino este aunado a la peculiar forma del corset.

El vestido, en la parte del abdomen, está diseñado a manera que hace la ilusión de que Kim Kardashian tiene un muy marcado six pack, digno de un súper héroe.

Las reacciones de los usuarios en redes no tardaron en aparecer, pues pronto estallaron los comentarios con humor y los memes, comparando a la socialité con Hulk y con las Tortugas Ninja.

Y es que Kim Kardashian, además de llevar un vestido que la hizo lucir una muy marcada musculatura, lo acompaño con una larga trenza casi hasta el suelo, como toda una gladiadora.

Su maquillaje, como suele ser frecuentemente, muy cargado en tonalidades neutras, marcando muy bien sus facciones, y en los pies utilizó unos zapatos de tacón en color nude para dejar que el vestido fuera el centro de atención.

“Kim, ¿qué estás usando?”, “¿Por qué se vistió de Hulk?”, “Estoy confundida, ¿es navidad o Halloween?”, “Parece una de las Tortugas Ninja”, fueron algunos de los comentarios en las publicaciones en Instagram de Kim Kardashian y de la marca.

Pero además de la comparación con los héroes de historietas, también los enormes aretes que colgaron de las orejas de Kim Kardashian dieron de qué hablar.

Dos enormes pendientes en forma de gota en un color oscuro, con unas serpientes enredadas a ellas, dieron el toque final al look.

Los aretes, además de sorprender por su gran tamaño, fueron objeto de risas, pues los llegaron a comparar con berenjenas.

A pesar de las críticas, Kim Kardashian presumió el look en sus redes sociales portándolo muy orgullosa, en una serie de publicaciones en las que se le ve modelando sola o con los diferentes miembros de su familia y sus hijos.