Humberto Dupeyrón olvidado por sus propios hijos

Hace unos días se llevó a cabo la boda de Natasha Dupeyrón con el actor Yago, por lo que tuvo una gran celebración donde estuvieron todos sus familiares y amigos del espectáculo, pero muchos se han preguntado si su padre Humberto Dupeyrón estuvo en la ceremonia.

Como todos saben el primer actor tiene esclerosis múltiple desde los doce años de edad, por lo que la enfermedad ha ido deteriorando su cuerpo cada vez más, incluso el tratamiento de la enfermedad ha sido costosa por lo que Humberto se encuentra en La Casa del Actor desde hace algunos años.

Me llevo increíble con mi hija Natasha, me llevo increíble con ella, pero tiene su carrera no ha venido a verme a venido dos veces o tres por mi, dijo para el programa De Primera Mano en 2018.