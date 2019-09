Humberto Zurita comparte una nostálgica foto de sus padres

Humberto Zurita ha vivido dos pérdidas muy dolorosas; en septiembre de 2003 murió su padre Armando Zurita Rodríguez y febrero de 2019 su esposo Christian Bach. El actor guarda preciosos recuerdos de ambos en su corazón. En su cuenta de Instagram recordó de una manera muy especial a uno de los seres que le dio la vida.

Humberto Zurita publicó una fotografía de sus padres, una imagen que emana mucha nostalgia, junto con las siguientes palabras: "Hhy mi madre me recordó tu aniversario y es que no es que no recuerde tu partida, sino que nunca para mí te has ido, siempre estarás en nuestros corazones padre hermoso".

El viudo de Christian Bach mencionó que su padre fue el pilar y ejemplo para cada uno de sus hijos: "nos enseñaste a amar y respetar a nuestro prójimo. Fuiste un gran esposo y tu recuerdo esta grabado en nuestros corazones, porque tu amor de padre, esposo, abuelo y tatarabuelo fue, y sigue siendo, el legado más hermoso que une después de tanto tiempo de haber subido al cielo como una estrella más: a esta gran familia que hoy te honra en tu aniversario".

Tú nos enseñaste a volar, a vivir, a soñar y ser agradecidos con la vida

"Y pongo a mi madre a tu lado, porque ella continúa siendo el pilar que sostiene tu mística y legado y ahora, es el puente espiritual de esta gran familia que nos mantiene unidos como siempre ustedes juntos lo desearon", resalto Humberto Zurita.

Por otra parte, en una entrevista para el programa Ventaneando, el actor Sebastián Zurita compartió un bello mensaje que su mamá Christian Bach le dejó, sin duda alguna la mejor herencia.