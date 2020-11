Humberto Zurita publica inédita foto junto a Christian Bach; que amor tan bonito, dicen sus fans

Cuando tengas las ganas de recordar a la hermosa actriz Christian Bach, en YouTube puedes encontrar una amplia variedad de videos de sus actuaciones o bien, puedes entrar a la cuenta de Instagram de su viudo Humberto Zurita, donde encontrarás muchas fotografías que el actor ha compartido de su amada esposa, imágenes acompañadas de profundas reflexiones y poemas de su inspiración.

Recientemente Humberto Zurita compartió en su feed de Instagram, una fotografía inédita junto a Christian Bach. Al posar ante la cámara, el actor toma por la cintura a su esposa y le da un tierno y amoroso beso en su mejilla. El viudo de la actriz escribió estas palabras en su nostálgico post:

A pesar de que nuestras vidas vagan, nuestros recuerdos permanecen en un solo lugar ❤️.

"Compadre querido, en ese lugar donde solo entran quienes nos conmueven y permanecen quienes elegimos, te quiero querido amigo", les escribió Juan Soler a Humberto Zurita en la fotografía inédita que compartió al lado de Christian Bach. "Que amor tan bonito", "fue, es y siempre será el amor de tu vida, amor bonito del bueno", "que bonita pareja eran", "amor puro❤️ síguenos deleitando Humberto con tanto amor y tantos escritos", "se me enchina la piel, no tengo ni la mínima idea de lo que tanto él extraña y ama a su esposa, única e inolvidable", fueron algunos de los comentarios por parte de sus fans.

Humberto Zurita demuestra una vez más, que una fotografía dice más que mil palabras. Foto: Instagram @zuritahm

Humberto Zurita jamás revelará detalles de la muerte de su esposa

Christian Bach se caracterizó por ser una actriz que mantenía su vida privada lejos de los reflectores; nunca estuvo involucrada en algún chisme. Era conocida por su fascinante trayectoria artística. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa "El minuto que cambió mi destino", el actor Humberto Zurita señaló que la decisión de no hacerse notar en los últimos años de su vida, fue únicamente tomada por su esposa, asimismo señaló que la a causa del fallecimiento de su esposa, será un secreto que se llevará a la tumba.

Es una cosa de ella, es algo que ella decidió. Ella tomó esa decisión en su vida y se guardó y la guardamos, y así va a ser siempre. Dijimos lo que teníamos que decir (sobre su muerte), bueno, comunicamos a la gente y a sus fans que había muerto. Pero no hay que hacer un circo de esas cosas, pienso yo y nunca lo quisimos hacer ni de nuestras vidas cuando estábamos en vida, cuando ella estaba en vida, y bueno, hay muchos secretos que se lleva uno a la tumba.

El actor contó en la entrevista antes mencionada, que sus hijos (Emiliano y Sebastián Zurita) y él prefieren que recuerden a Christian Bach por la mujer que fue, por su trabajo actoral y no por la enfermedad que le quitó la vida. "Yo subo muchas fotos de Christian a mi Instagram y luego la gente piensa que estoy triste o que estoy mal, pero no, son homenajes que le hago, siempre trato de que la sigan recordando bella, como era. Trato de buscar las mejores fotos de ella y subirlas con una buena poesía mía o que le robé a un poeta, porque qué sería de los poetas si nosotros no habláramos de ellos".

Humberto Zurita compartió esta otra reflexión sobre la muerte de su esposa: "son los ciclos de la vida, ahí sí la naturaleza es cruel, creo que además ella así vivió su vida y así fue hasta el final, por eso no hemos hablado mis hijos y yo mucho de este suceso tan doloroso para nosotros, pero que tiene sus ciclos, tiene muchos ciclos, te enojas, dejas de creer, no sé si reclamas, te peleas, pasas por muchísimas cosas hasta que te va cayendo esa paz o ese entendimiento de comprender que la vida es así y hay unos que se van antes que otros".