Humberto Zurita revela cómo lo enamoró Christian Bach

Humberto Zurita, actor originario de Torreón, Coahuila, México, recuerda a Christian Bach como la mujer que le enseñó lo que es el amor y dice que la amó desde que la vio por vez primera. En entrevista con Ventaneando, comparte algunos recuerdos con la actriz fallecida.

Christian Bach falleció en febrero de 2019 y desde entonces no hay día que pase sin que Zurita deje de recordarla. Miles de vivencias pasaron juntos desde que se conocieron, y en especial, él recuerda siempre el primer día que la vio y se sintió inmediatamente atraído por su belleza.

La vi por primera vez en una revista, luego, en tono de broma les dije a mis amigos: '¡Miren lo que me trajeron!'; al día siguiente la busqué. Recuerdo que la miré sentada. La maquillaban y empezamos a platicar."

Zurita menciona que en esa época ambos tenían pareja, luego, al pasar unos meses se reencontraron y él acepta que se enamoró perdidamente de Christian.

Humberto y Christian pasaron casi cuatro décadas juntos. Eran admirados como pareja dentro y fuera del espectáculo y tuvieron dos hijos: Sebastián y Emiliano. Ellos le han dado la fuerza necesaria para salir adelanta y tratar de superar el dolor de la muerte de su esposa.

He sentido dolor, tristeza, soledad, enojo, he podido pasar por todos esos ciclos y me ha ayudado mucho la compañía de mis hijos. Me siento priviliegiado de haber compartido una vida tan larga con ella."