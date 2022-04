Humberto Zurita revela que no vive deprimido y también cómo pasa su soltería

México. El actor mexicano Humberto Zurita comparte cómo vive su soltería, además dice que no vive deprimido. Zurita, tras sufrir la muerte de su esposa Christian Bach, tuvo que enfrentar un cambio de vida en todos los sentidos y de ello habla también.

En entrevista con medios de comunicación en CDMX, Zurita, de 67 años de edad, vive agradecido con la gente que siempre le ha preguntado por su salud física y emocional, puesto que en redes sociales siempre se preocupan sus fans por él.

En varios portales de noticias se comparte que el señor Zurita acudió a la presentación de la segunda temporada de la serie ¿Cómo sobrevivir soltero?, producción de sus hijos Emiliano y Sebastián, y charló con la prensa.

“Le agradezco profundamente al público el cariño que le tiene a mi familia, luego ellos se preocupan un poco porque piensan que estoy nostálgico, que estoy mal y no, es todo lo contrario", señala el primer actor originario de Torreón, Coahuila, México.

Además Zurita refiere que mientas viva hará siempre un homenaje a su linda esposa Christian Bach, quien murió en febrero de 2019: "estoy tratando de hacerle un homenaje, subir fotos lindas de ella, que la recuerden como ella era y ponerle algún poema de todos los poetas que yo conozco, pero son homenajes, no es que yo esté en depresión."

Humberto Zurita y sus dos hijos Emiliano y Sebastián. Foto de Instagram

Zurita señala lo anterior porque constantemente publica en sus redes imágenes en las que aparece su fallecida esposa Christian Bach sola, en otras veces ella con él o con sus hijos, por lo que sus seguidores suponen que vive deprimido, y aclara que no es así.

Humberto Zurita reconoce que ha logrado sobrevivir pese a haber sufrido la pérdida de dos personas importanes en su vida, sus dos más grandes amores: primero su esposa Christian Bach y recientemente su señora mamá.

“Se fueron los dos grandes amores de mi vida. No puedo dejar de estar apoyando a mis hijos, de compartir la vida al lado de ellos mientras pueda, porque pues ellos ya están haciendo su vida, pero en este tipo de eventos nos juntamos, nos juntamos en fin de año, Navidad, esas cosas."

Humberto Zurita se mantiene con fe, con ánimo y dispuesto a seguir en la vida hasta donde Dios se lo permita, además tiene muchos planes profesionales, uno de ellos sería trabajar junto a sus dos hijos.

"Me encantaría trabajar con mis hijos, pero hay que encontrar la historia, la situación, ahorita yo acabo de terminar una cosa para Disney, y no les puedo hablar mucho, pero en la primera temporada está Sebastián conmigo, me hace de chico, y en la segunda está Emiliano."

Humberto Zurita Moreno ha destacado desde su juventud como actor en México principalmente, también es productor de televisión y Director de cine mexicano.