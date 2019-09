Hustlers la película donde Jennifer Lopez se convierte en villana

Parece una película llamativa y glamorosa sobre strippers: todo brillo, piel y tacones altos. Y es eso. Pero la superficie carnosa y deslumbrante de "Hustlers", escrita y dirigida por Lorene Scafaria, oculta a una feminista empoderadora sobre una hermandad de mujeres que cambia las tornas en una industria controlada por hombres.

"La gente entra a la película esperando algo porque stripper es una palabra que tiene muchas connotaciones y nociones preconcebidas", dice Scafaria. “Ese es el ajetreo. Esperemos que estemos subvirtiendo las expectativas, pero subvirtiéndolas de una manera que tenga algún matiz ”.

"Hustlers", que se estrenará en los cines esta semana después de su estreno bien recibido en el Festival Internacional de Cine de Toronto, está protagonizada por Jennifer Lopez como Ramona, una stripper veterana en Nueva York que lleva a una joven bailarina (Constance Wu) bajo su ala. Ramona organiza una estafa para drogar a los muchachos de Wall Street y maximizar sus tarjetas de crédito. Se basa libremente en una historia real, narrada en un artículo de la revista New York 2015, y ambientada en los años posteriores a la crisis financiera de 2008, cuando las estafas de cuello blanco mucho más grandes quedaron en gran parte sin enjuiciamiento.

El mundo transaccional de los clubes de striptease, tan comúnmente representado desde un punto de vista masculino en las películas, rara vez se ha visto a través de una gasa femenina como en "Hustlers". Es un microcosmos, dice López, de Estados Unidos.

"Es todo un club de striptease", dice López. “Hay gente que tira el dinero y gente que baila.

"Esta película dice algo acerca de la desigualdad por la que hemos estado gritando y gritando, y que está avanzando", agrega. “Y odio decir eso de manera tan amplia porque amo a los hombres y hay muchos hombres hermosos, grandes y solidarios en el mundo. Pero existe una cosa que no podemos negar ".

"Hustlers" también podría ser la presentación de pantalla más radiante y regia de López, desde la película de 1998 de Steven Soderbergh "Out of Sight". Como Ramona, es la cabecilla matriarcal de una familia improvisada de strippers convertidos en estafadores. (Cardi B hace su debut en la pantalla grande, junto con un elenco que incluye a Lili Reinhart y Keke Palmer).

López es, como Ramona, una empresaria del Bronx. Ella se identificó instantáneamente con el papel, incluso si las escenas de desnudos la detuvieron.

“Fue aterrador. Vi el guión y no era como senos en todas partes. Eso no era cosa de (Scafaria) ", dice López. “Pero también sabía que estaba jugando a ser una stripper y que soy madre, ¿qué significa eso? Pero me sentí bien acerca de cómo Lorene quería contar la historia y que era algo de lo que podía estar orgulloso ”.

Scafaria, el escritor de 41 años de "La lista de reproducción infinita de Nick y Norah", observó la cantidad de entrenamiento que López puso en el papel. Tan experimentada como es una bailarina, el baile en barra era algo completamente distinto. La resplandeciente entrada de López en la película es un escenario para el escenario de "Criminal" de Fiona Apple mientras recibe una lluvia de billetes.

“Fue como las acrobacias. Tuve que comenzar a levantar más pesas. Tuve que cambiar mi cuerpo ", dice López. "Le dije que tenía que cambiar mi cuerpo si hacía esto".

“Y yo estaba como, por favor no lo hagas. No sé de qué estamos hablando ”, replica Scafaria, riendo.

En los últimos dos años, López lanzó nuevas canciones en español, lanzó una línea cosmética, se comprometió con el ex jugador de béisbol Alex Rodríguez y recientemente completó una gira de 38 conciertos. La revista Time la ha clasificado entre las 100 personas más influyentes del mundo. "Second Act", lanzado en 2018, el proveedor de audiencias de películas todavía la ama. Se recaudó $ 72.2 millones en todo el mundo. También es productora de "Hustlers".

"La gente piensa" Oh, ella no es una artista discográfica seria ". O" ella no es realmente una actriz seria "o" Ella no es realmente una empresaria seria ". No, yo soy muy serio con respecto a todos ellos. Es por eso que he pasado la mayor parte de mi vida haciendo tantas de esas cosas como sea posible ", dice López. “Debido a que hago todas esas cosas, a veces no obtengo el crédito, lo cual está bien, no me importa. Amo lo que hago Tengo la vida más asombrosa. Me siento bien con mi vida. Me siento bien de donde estoy.

"Pero tuve que darme una palmadita en la espalda: lo estás haciendo bien", dice ella. "Una vez que comencé a hacer eso, toda mi vida cambió".

"Hustlers", sin embargo, ya tiene mucha gente alabando a López. Scafaria dice que la parte de Ramona "le queda como un guante, incluso si no es un guante que ha probado de la misma manera".

La actuación catapultó a López a la conversación de premios este otoño. "Hustlers" puede tratarse de un sistema de valores roto, pero ha traído una apreciación renovada de López como actor. López, que cumplió 50 años en julio, dice que un Oscar sería "un momento tremendo en mi vida.

“Dedicas toda tu vida a hacer lo que amas, y lo haces porque lo amas. Pero también es agradable cuando alguien dice: "Oye, creemos que lo haces genial", dice López. “Ni siquiera quiero pensar en eso. Normalmente tengo lágrimas en los ojos ".