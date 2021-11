Hwang Dong-hyuk creador de "El juego del calamar", confirma segunda temporada de la serie en Netflix

Al final de la primera temporada toma la decisión de no subir al avión y viajar a Estados Unidos a visitar a su hija. Otras de las dudas que quedaron, fue si murió el policía Jun-ho (personaje del actor Wi Ha Joon), quien resultó ser el hermano del líder de enmascarados.

"Squid Game" o "El juego del calamar" en Latinoamérica, narra la historia de un grupo de personas quienes viven "asfixiados" con deudas que les son imposibles de saldar. Al no encontrar otra salida de ese callejón donde se encuentran, aceptan participar en misterioso y enfermizo juego de supervivencia mortal.

En una entrevista para AP, Hwang Dong-hyuk externó que ante "tanta presión, tanta demanda y tanto amor por una segunda temporada" de "El juego del calamar", siente "que no nos dejas otra opción".

