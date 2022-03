Hyungwon, integrante de MONSTA X, se contagia de Covid-19; lanzamiento de "SHAPE of LOVE" se pospone

Starship Entertainment informó a MONBEBE que el cantante, actor, modelo, bailarín y DJ surcoreano Hyungwon, uno de los integrantes de la boyband MONSTA X, dio positivo a Covid-19, por lo cual, el nuevo comeback de la agrupación de K-Pop ha sido pospuesto.

Hace unos días, MONSTA X sorprendió a sus fans al anunciar el lanzamiento del nuevo mini álbum "SHAPE of LOVE", para el próximo 11 de abril. "Les informamos que el artista de nuestra agencia, Hyungwon, dio positivo a Covid-19 a través de una prueba rápida de antígenos".

El Idol, de 28 años de edad y originario de Gwangsan, distrito en la ciudad de Gwangju, Corea del Sur, tiene sus tres dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. En el comunicado, Starship Entertainment, agencia que lanzó y representa a MONSTA X, se menciona que Chae Hyungwon ha detenido todas las actividades que tenía programadas, "y está recibiendo tratamiento en su hogar, de acuerdo con las directrices de las autoridades sanitarias del gobierno".

Con respecto al nuevo comeback de MONSTA X, la agencia recalcó que la salud y seguridad de Hyungwon está ante todo, por lo cual, ofrecieron disculpas a MONBEBE, por tener que retrasar inevitablemente el lanzamiento del 11 de abril del mini álbum "SHAPE of LOVE", así como la revelación de su contenido relevante.

Hasta el momento, solo se habían dado a conocer el tacklist que forma parte de este EP: "Love", "Burning up (ft. R3HAB)", "Breathe", "Wildfire", "I love you" y "And". La fecha de lanzamiento se actualizará a través de un anuncio posterior.

"La agencia seguirá estrictamente las pautas de las autoridades de salud del gobierno y haremos todo lo posible para que nuestro artista pueda concentrarse en la recuperación", menciona Starship Entertainment.

Cabe mencionar que el sorpresivo anuncio del nuevo comeback, llega unos meses después de lanzamiento del EP "No Limit", con la canción principal "Rush hour" y de su segundo álbum en inglés, "The Dreaming", que incluye los temas "One day", "You Problem" y varios más.

Por otra parte, hace un par de semanas, Kihyun, vocalista principal de MONSTA X, llevó a cabo su debut como solista. Lanzó su primer single álbum "VOYAGER".

Este álbum cuenta la historia de Kihyun y el viaje que emprende a un nuevo mundo, fuera de la órbita de MONSTA X. Se plantea un escenario en el que el viajero Ki-hyeon viaja a varios mundos y se encuentra con Kihyun que vive en ese mundo. En otras palabras, es un viaje para encontrar a su verdadero yo.