¡I Purple U! Google celebra el aniversario de ARMY, el grandioso fandom de BTS, "Los reyes del pop"

V también compartió con el fandom en aquella asamblea de fans, que su fallecida abuela fue la persona quien lo inspiró a dar este mensaje de amor tan hermoso , así como crear la frase "I Purple U". La describió como "la persona más preciada para mí, ella me dijo que amara mucho a mis fans".

Este 9 de julio ARMY , el grandioso ejército de seguidores de BTS celebra su noveno aniversario . Unas semanas después de haber debutado con la canción "No more dream", incluida en su single álbum "2 Cool 4 Skool", la agrupación musical surcoreana dio a conocer el nombre oficial de su fandom, el cual comenzó con unos cientos de personas y con el paso de los años, suman millones de fans alrededor del mundo.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.