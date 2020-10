Estados Unidos.- Uno de los temas románticos más recordados de todos los tiempos es 'I will always love you', perteneciente a la banda sonora de la película "El Guardaespaldas" ("The Bodyguard"), y este 2020 ha logrado llegar al millón de vistas en YouTube, por lo que Whitney Houston se convierte en la primera estrella de los 90 en entrar a la lista de popularidad de la que forman actuales artistas, de acuerdo con Billboard.

Sólo falta con echar un vistazo a la plataforma de videos para notar que el clip oficial de la canción es uno de los favoritos del público, pues sus vistas siguen creciendo, así como sus comentarios y me gustas. Actualmente cuenta con 1,001,307,824 vistas, 5.4 millones de me gustas y más de 230 mil comentarios, donde muchos de los usuarios de Internet la colocan como una de las mejores canciones románticas/baladas de la historia de la música.

El video fue publicado hace diez años, justo un 27 de septiembre de 2010 y hoy, 10 años y un mes después, ha logrado alcanzar tal cifra que muy pocos artistas tienen la virtud de hacerlo, pero quién más era la ideal para ocupar este lugar en la lista, la gran Whitney Houston, quien falleció a los 48 años de edad en un hotel de Beverly Hills ubicado en Los Ángeles por una muerte catalogada como desconocida, pero finalmente se reveló que fue por una sobredosis entre Benadryl, Xanax, cannabis y Flexiril.

'I will always love you', de Whitney Houston, llega a mil millones de vistas en YouTube. Foto: Instagram

El tema 'I will always love you', en español 'Siempre te amaré', fue escrito y grabado originalmente en el año 1973 por la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, la versión en country se lanzó en 1974 y fue escrita para su compañero y mentor Porter Wagoner, después de tomar la decisión de seguir una carrera como solista.

Varios años más tarde, en 1992, Whitney Houston la grabó para la película "El Guardaespaldas", logrando pasara 14 semanas en el número uno de las listas del Billboard Hot 100, desde entonces se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos y el más vendido por una mujer en la historia de la música.

Después de su muerte, en 2012, el sencillo regresó a las listas del Billboard Hot 100, por lo que se convirtió en el segundo sencillo en alcanzar una posición entre los tres primeros puestos de dicha lista en diferentes carreras musicales.

La versión de la intérprete de temas como 'I wanna dance with somebody', 'So emotional' y 'I'm every woman' fue el primer sencillo de la banda sonora de la película que protagonizó junto a Kevin Costner y tuvo un éxito masivo mundial. Su video musical estuvo dirigido por Alan Smithee, comenzaba con la interpretación de la canción que Houston le daba en el final de la película.

El video mostraba a Houston en un traje color azul oscuro, mientras estaba sentada en un teatro vacío con la luz de los reflectores sobre ella, cantándole a su amado. Al final ella grita su amor sentada entre la nieve y se intercalan escenas de la película a lo largo de todo el clip.