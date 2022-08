I.M de MONSTA X no renueva contrato y deja Starship Entertainment; explica a Monbebe su decisión

Asimismo, I.M, le hizo saber a Monbebe , "quien creó nuestros momentos más felices y brillantes con nosotros", que priorizará las promociones de MONSTA X, "y MONSTA X estará con Monbebe como seis, como siempre, te amo Monbebe. Me convertiré en un Im Chang Kyun y en un I.M que les muestre una imagen de crecimiento continuo".

"Quiero agradecer sinceramente a los miembros de mi familia Starship con quienes he pasado muchos días, riendo y llorando juntos hasta ahora".

El joven rapero mencionó que han pasado siete años desde que debutó como con Starship Entertainment. "Como hemos estado juntos durante mucho tiempo, me he encariñado (con la agencia)", pero sintió la necesidad de un nuevo desafío con un significado diferente , así que después de pensarlo mucho, tomó esta decisión.

Tras darse a conocer que no renovó su contrato, el rapero, cantante, compositor y bailarín Im Chang Kyun, mejor conocido como I.M , de 26 años de edad y originario de Gwangsan, distrito en la ciudad de Gwangju, Corea del Sur, compartió una sincera carta con Monbebe , en la cual explicó el porqué tomó la decisión de dejar Starship Entertainment .

