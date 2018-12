IDOL de BTS supera los 300 millones de views en YouTube

¡Lo lograron ARMY! El video musical del tema "IDOL" de la banda surcoreana de K-Pop BTS, ha logrado superar los 300 millones de reproducciones en YouTube, comento este lunes Big Hit Entertainment, agencia que representa a los Bangtan Boys (V, Jungkook, Jin, Suga, J-Hope, RM y Jimin).

Gracias al ARMY, el video "IDOL", canción principal del álbum de BTS "Love Yourself: Answer" (lanzado en agosto), superó a las 19:32 horas de ayer domingo los 300 millones de visualizaciones.

"IDOL" supone el octavo videoclip de BTS en sobrepasar los 300 millones de visualizaciones, lo que constituye la mayor cantidad de videoclips en alcanzar el hito por parte de cualquier artista surcoreano.

[ #오늘의방탄 ] 아미들 응원이 있었기에 엠카운트다운 #IDOL 컴백무대를 잘 마칠 수 있었습니다! You can’t stop me lovin’ myself!���������� #얼쑤 pic.twitter.com/II7mMeLPAo

Otras canciones de la banda BTS lograron récords de visualización previamente, como "DNA", que superó los 500 millones de visualizaciones; "Fire", "Dope" y "Fake Love", que excedieron los 400 millones; y "Blood Sweat & Tears", "MIC Drop" Remix y "Save ME", con más de 300 millones.

Cabe resaltar que "IDOL" también alcanzó el 11º lugar en la lista de las 100 canciones principales, Hot 100, de Billboard.

"IDOL", es una firme oda a una autoestima renovada, en forma de una colorida y alegre respuesta a todos los comentarios adversos que BTS ha llegado a recibir. Luego de varios introspectivos temas a lo largo de su carrera, se vuelve pertinente esta reafirmación: "no puedes hacer que deje de amarme a mí mismo".

Puedes llamarme artista, puedes llamarme 'idol' o cualquier otra cosa que se te ocurra. No me importa, ¡estoy orgulloso de ello! Soy libre. No más ironía, porque siempre fui yo mismo.