IL DIVO rinde tributo a su integrante fallecido Carlos Marín y ya tienen nuevo cantante

México. El grupo IL DIVO ofrecerá en los próximos días un concierto en Puerto Rico, USA, en el que rendirá tributo al fallecido Carlos Marín, quien fuera su integrante, además ya cuenta con sustituto, se comparte en varios portales de noticias.

IL DIVO reaparecerá en concierto memorableel jueves 19 de mayo en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico, y en las redes sociales de los integrantes comparten que están emocionados por esta presentación.

El cuarteto perdió a Carlos Marín el año pasado a causa del Covid-19 y durante dicho concierto rendirán tributo a su memoria, además contarán con la participación del cantante Steven Labrie.

También IL DIVO ha hecho público en un comunicado de prensa que para este concierto tendrá como invitado especial al barítono mexicoamericano Steven LaBrie, aunque no definen si se quedará con ellos como nuevo integrante.

Steven LaBrie es originario de Dallas, Texas, USA, tiene 32 años de edad y según información en su biografía ha recibido muchos reconocimientos como el Top Prize de 2016 o una beca de la George London Music Foundation.

Steven LaBrie es originario de Dallas, Texas, tiene 32 años de edad y es el nuevo integrante de IL DIVO. Foto de Instagram

IL DIVO debutó en el 2014 con su disco homónimo y presentó una mezcla innovadora de ópera y pop, además de otros géneros, y rápidamente se convirtió en una agrupación mundialmente reconocida por su música, talento y voces especialmente de sus integrantes.

IL DIVO estaba compuesto originalmente por el español Carlos Marín (barítono), fallecido en diciembre de 2021, el suizo Urs Buhler (tenor), el francés Sebastián Izambard (tenor) y el norteamericano David Miller (tenor).

El cuarteto tuvo la oportunidad de cantarle a varios mandatarios importantes como la Reina de Inglaterra Isabel II y los expresidentes estadounidenses George Bush, Bill Clinton y Barack Obama.

En su trayectoria cuentan con éxitos como The Time of Our Lives, canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2006; un dueto con Celine Dion titulado I Believe in You (Je crois en toi) y la versión al español del tema de Adele Hello (Hola).

De acuerdo a información en su biografía, IL DIVO ha grabado diez producciones musicales y ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo.

Foto de Instagram

Leer más: Muere la actriz mexicana Raquel Pankowsky

Timeless es la más reciente producción de IL DIVO lanzada bajo el sello Decca Gold (Universal Music), un álbum de canciones de los años 20 hasta el presente.