INtrusos llevó a cabo su venganza en contra de Maca Carriedo

El pasado viernes salió del air el programa INtrusos que era conducido por Juan José Origel, Aurora Valle, Martha Figuero y Atala Sarmiento, quien entró luego de la polémica salida de Maca Carriedo en septiembre de 2018.

En el último programa de INtrusos se "vengaron" de Maca Carriedo. Para despedirse del público que los acompañó durante casi un año, se mostró en un video de cuatro minutos los momentos más emblemáticos y divertidos de la emisión que comenzó en julio del año pasado.

En dicho video omitieron mencionar a Maca Carriedo, pieza fundamental para la emisión, pues fue parte de los inicios de INtrusos. Ante de terminar el programa sólo se mencionó una vez su nombre; quien lo hizo fue Aurora Valle, pero el comentario pasó desapercibido por el resto de los conductores.

Cabe recordar que la conductora Maca Carriedo salió del programa en septiembre de 2018, luego de haber sufrido discriminación y homofobia supuestamente por parte de Aurora Valle.

En aquel momento a través de un video compartido en las redes sociales de "La Saga", manifestó: "una compañera me dijo que era desagradable que yo le hubiera coqueteado a un hombre porque parecíamos dos weyes coqueteándonos”.

La presentadora relató que era la primera vez que escuchaba esos comentarios en su trabajo, lo cual la dejó “helada y sin palabras”.

“Soy una persona segura, me acepto como soy, en mi entorno nunca ha sido un tema cómo me veo o qué me gusta. Si yo que soy así, una persona feliz y plena, sentí ganas de llorar, no quiero ni imaginar lo que una persona que su entorno no la acepta y que ella misma tiene vergüenza de sentir lo que siente”.

En lugar de exponer a la persona que se expresó así sobre su sexualidad, Maca Carriedo prefirió hablar del problema de homofobia que existe en el país.

Por gente como tú hay gente que necesita ser valiente simplemente para ser como son.

Posteriormente salió a la luz que fue Aurora Valle (su compañera en INtrusos). Luego de esto, Aurora respondió a los señalamientos en el programa por YouTube "De historia en historia".

"No soy yo la que piensa que el mundo está en su contra; no soy yo la que quiso manchar la reputación de una mujer diciendo que ha andado con hombres casados; no soy yo la que se ha burlado sin parar de frente y detrás de cámaras de nuestras primeras actrices, y de gente de la tercera edad".

"No soy yo la que he ofendido a los compañeros llamándoles limitados, tontos o mensos, entre otras muchas cosas. Y no, no soy yo la que ha llamado al linchamiento de una persona en un país en donde primero se juzga y luego se pregunta; no, esa, esa no soy yo", señaló Aurora Valle.

Si tú quieres seguir atacándome, no importa, estamos en un país libre afortunadamente en donde cada quien puede expresar lo que dé la gana.

"Y hasta aquí es lo que yo voy a comentar", señaló "La Boris".