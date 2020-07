IQIYI, el Netflix chino, llega GRATIS con series, películas y animes

Netflix, la plataforma de streaming número uno a nivel mundial tiene un nuevo rival, que llega con un amplio catálogo original y una opción gratuita para los usuarios, una de las características más importantes para lograr cautivar a la audiencia internacional en medio de una enorme competencia de plataformas digitales: IQIYI.

De esta manera, China intenta ingresar a la competencia en el mercado de plataformas de streaming, que tienen gran popularidad en el mundo. Por ello, lanzaron IQIYI que se ha ganado el nombre de "Netflix chino" en las redes sociales. Con un catálogo considerable de series y películas que amenaza con ser un gran rival para empresa estadounidense Netflix.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

IQIYI está disponible a través de la página de internet y por la aplicación. Tiene una opción gratuita (con publicidad), y otra de pago (sin anuncios) que se divide en dos suscripciones: la estándar que cuesta 149 pesos mensuales (oferta por tiempo limitado de $5) o 1,299 anuales, y la premium por 199 pesos mensuales (oferta por tiempo limitado de $5) o 1,799 pesos anuales.

Estándar: 2 dispositivos, Blu-ray 1080P, vista avanzada y descarga contenido VIP

2 dispositivos, Blu-ray 1080P, vista avanzada y descarga contenido VIP Premium: 4 dispositivos, Blu-ray 1080P, vista avanzada y descarga contenido VIP

La plataforma tiene un amplio catálogo chino y de países de su entorno. Cuenta con subtítulos en español e inglés. Además, tiene novelas y animes originales como sus principales productos para cautivar a los usuarios en Europa y América Latina.

IQIYI en el navegador | Plataforma IQIYI

La compañía es propiedad del buscador Baidu, llamado Google chino. IQIYI fue fundada en 2010 y en 2017 firmó un acuerdo con Baidu para compartir contenido. Su interés del momento es lograr una mayor audiencia con un catálogo local atractivo, exótico y único para el público fuera de China, ya que Netflix tiene audiencia de este contenido.

Somos una empresa de entretenimiento impulsada por la innovación tecnológica, que utiliza la más reciente tecnología para reducir el costo de ofrecer entretenimiento, de modo que los usuarios puedan acceder fácilmente al entretenimiento que desean

Explica IQIYI.

"En los últimos años, dramas Premium como The Thunder, The Mystic Nine y With You han conmovido a los usuarios con su realismo y temas de actualidad y cultura tradicional. Los shows de variedades autoproducidos como The Rap of China 2019, Youth With You y U can U bibi han deleitado a los usuarios una y otra vez con su dominio de la cultura pop, mientras que animaciones originales como Beyond the Ocean han traído alegría a los niños y a los fanáticos de la animación", agrega la empresa.