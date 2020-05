IU lanza "eight", su esperada colaboración con Suga de BTS

La cantautora Lee Ji-eun, conocida como IU, llevó a cabo el esperado lanzamiento de su nueva canción titulada "eight" en colaboración con Suga de BTS. El tema fue compuesto y escrito por ambos intérpretes, asimismo, Min Yoongi fue el productor de dicha canción.

"eight" es una canción de pop rock que combina las vibraciones de la vieja escuela con un sonido moderno; la letra cuenta una historia sobre tener 28 años de edad, adecuada para IU y Suga, quienes tienen 28 (según el cálculo coreano).

Anteriormente en el programa de radio de Suga "DJ Suga’s Honey FM 06.13", comentó sobre esta colaboración musical con IU: "Me gusta, el proceso de producción fue muy fluido, por lo que no hubo muchos cambios. Escribí el ritmo y la melodía llegó rápidamente después de eso, después de terminar de trabajar en ella, la escuché mucho".

Después de terminar de trabajar en una canción, después de que se lanza, generalmente no la escucho porque solo puedo escuchar las cosas que desearía poder haber hecho mejor.

"En el momento en que deja mis manos, creo que la canción pertenece a los oyentes", resaltó Suga.

El lanzamiento de la canción vino acompañado de un MV que para tristeza del ARMY de BTS, Yoongi no sale en este. Cabe resaltar que todo el día el MV se mantuvo en el #2 de tendencias en videos en YouTube.

¿De qué trata la colaboración de IU y Suga de BTS?

De acuerdo con la descripción en Melon, IU describe la canción como un "breve recuento confesional" contado desde la perspectiva de una persona con carácter de personaje llamada "Tú" ("너" en coreano). Habla sobre no poder olvidar aquello que nos hizo feliz alguna vez, refugiarnos en las memorias de algo o alguien que alguna vez nos hizo felices, pero que irrevocablemente terminó sin que pudiéramos hacer nada para evitarlo.

La canción usa varias analogías (como el sol naranja y una isla eterna) para transmitir una sensación de anhelo, todo a través de la lente de la juventud y la pérdida.

No estoy segura de si esto proviene de mi sentimiento personal, la atmósfera general de la sociedad que está luchando en tiempos difíciles debido al desastre, o ambos.

"Siento que mis 28 serán recordados como un sentimiento repetido de impotencia y letargo y el anhelo por la 'isla naranja' donde no estábamos tristes y podíamos sentirnos libres".

Presentado como una narración entre dos personajes en forma de soliloquio (discurso que mantiene una persona consigo misma, como si pensase en voz alta), "eight" se basa en recuerdos y encuentros pasados. "Todo viene a voluntad y se va sin despedirse, no quiero amar algo como esto", canta IU al principio de la canción. En su parte Suga canta:

Esta es un pequeña isla hecha por el otro, sí, por siempre jóvenes, significa que la eternidad es un castillo de arena, la despedida es como una desastrosa carta, anhelando el mañana para volver a saludar.

"Cada uno pasa por esta eternidad, asegurémonos de encontrarnos de nuevo en esta isla".

Te comparto la traducción de la letra de la canción:

"Eight" forma parte del comeback de IU, después del lanzamiento de su EP "Love Poem" en 2019, así como una canción OST para el popular drama "Crash landing on you" de Netflix a principios de este año.

