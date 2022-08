"Iba a matar al director, yo me le puse en medio", Maribel Guardia narra cuando desarmó a Andrés García

En una entrevista para el programa "De primera mano", que se transmite por Imagen Televisión, la hermosa y escultural actriz Maribel Guardia, de origen costarricense, compartió una anécdota con Andrés García, uno de los galanes del cine mexicano, quien se caracteriza por ser "mecha corta", como coloquialmente se dice. Y precisamente por su fuerte carácter, el histrión dominicano, estuvo a punto de asesinar a un director de teatro.

"Ya sé que Andrés ha dicho barbaridad y media mía y de todo el mundo, pero yo lo quiero mucho porque Andrés sí tiene un carácter difícil, muy difícil, pero también es un hombre muy tierno y muy amoroso", comentó Maribel Guardia, de 63 años de edad.

Todo ocurrió cuando Maribel Guardia y Andrés García, trabajaron en la obra de teatro "Tres parejas disparejas". En cierta ocasión, el actor invitó a todo el elenco y la producción a comer.

"Recuerdo la última vez que trabajé con él, un día llegamos a un lugar, y seguramente le habían pagado el sueldo e invitó a toda la producción a comer a un restaurante carísimo. Todos los chicos felices, con cangrejos, con langostas, y él era así, como que cuando tiene, lo da todo, pero a veces parece como loco, grita".

Durante esta comida, Andrés García se molestó con el director de dicha obra de teatro, al grado de sacar una pistola y amenazarlo. Ante la situación, Maribel Guardia no se quedó de brazos cruzados, poniéndose entre el actor y el director, tratando de calmar los ánimos.

Recuerdo que le quité una pistola porque ya iba a matar al director, yo me le puse en medio, también qué irresponsable yo, porque qué tal si le sale la bala.

La esposa del abogado costarricense Marco Chacón, y mamá del cantante Julián Figueroa (fruto de su relación con el cantautor mexicano Joan Sebastian), logró convencer a Andrés García de que no cometiera una locura.

"Me paré (y le dije) 'no, Andrecito, no hagas esto, mira por favor dame la pistola', y entonces me dijo, 'pues a ti es a la única que respeto' y yo, 'ay, gracias a Dios', y entonces le agarré la pistola y se la quité".

En la entrevista antes mencionada, Maribel Guardia externó tenerle mucho cariño y respeto a Andrés García, "también veo cómo fue con sus ex mujeres, a todas les dio casa, les dio dinero, yo ni creo que él tenga herencia, como él dice que va a dar porque yo creo que no tiene dinero, porque todo lo regaló, Andrés fue así".