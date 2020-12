Icono mundial del año y ocho premios más ganó BTS, en los Mnet Asian Music Awards 2020

Al igual que en la ceremonia de premiación de los Melon Music Awards (MMA) 2020, BTS ganó todos los Daesangs (grandes premios) en los Mnet Asian Music Awards (MAMA), entre estos como "Artista del año" y "Canción del año" por "Dynamite". Con un total de nueve premios, Bangtan fueron los máximos galardonados de este magno evento que se lleva cabo desde 1999 por la compañía de entretenimiento CJ E&M.

Para sorpresa del ARMY, Suga realizó una llamada telefónica a sus amigos de BTS, para expresar sus agradecimientos al ganar el Daesang por "Álbum del Año" con "Map of the Soul: 7". Min Yoongi dijo que estaba en su hogar (donde se rehabilita de una operación en su hombro izquierdo), viendo los Mnet Asian Music Awards en vivo. El rapero manifestó estar honrado y agradecido, ya que era el segundo año consecutivo que ganaban este premio en los MAMA.

"Este es para el álbum que recibió más amor este año, ¿verdad? Trabajamos duro para preparar este álbum en los Estados Unidos y más, así que estamos agradecidos de que haya recibido tanto amor, me siento feliz de saber que hemos ganado el álbum del año". Asimismo Yoongi informó al ARMY que estaba trabajando muy duro en su recuperación. "Es un poco vergonzoso decir esto, pero estoy con todos ustedes en espíritu. Gracias. ARMY, los amo", expresó.

Al ganar BTS el Daesang como "Artista del año", J-Hope manifestó que el peso de dicho galardón, les hacía darse cuenta de que realmente era fin de año. "Es un honor poder actuar todos los años en las ceremonias de fin de año y recibir tan grandiosos premios, mucho ha cambiado en el mundo, pero este sentimiento no ha cambiado. Cada año, mientras damos un paso más en nuestro camino hacia el crecimiento, las palabras que más decimos son: a nuestros increíbles fans". (¿En qué consiste la "enmienda del servicio militar BTS", aprobada en Corea del Sur?).

Hobi señaló que el poder recibir todos estos premios y cada uno de los shows que llevan a cabo, es gracias a su fiel legión de fans alrededor del mundo.

Estos fueron los ganadores de los MAMA 2020:

Artista del año: BTS .

. Álbum del año: BTS ("Map of the Soul: 7") .

. Canción del año: BTS ("Dynamite") .

. Icono mundial del año: BTS .

. Mejor grupo masculino: BTS .

. Mejor grupo femenino: BLACKPINK.

Mejor artista masculino: Baekhyun de EXO.

Mejor artista femenina: IU.

Mejor nuevo artista masculino: TREASURE.

Mejor nueva artista femenina: Weeekly.

Mejor interpretación vocal – Solista: IU ("Blueming").

Mejor interpretación vocal – Grupo: MAMAMOO ("HIP").

Mejor actuación de baile – Solista: Hwasa ("Maria").

Mejor actuación de baile – Grupo masculino: BTS ("Dynamite") .

. Mejor actuación de baile – Grupo femenino: BLACKPINK ("How You Like That").

Mejor música hip hop y urbana: Zico ("Any Song").

Mejor interpretación de banda: DAY6 ("Zombie").

Mejor colaboración: "eight" de IU (producido por y con Suga de BTS) .

. Lo mejor de lo siguiente: CRAVITY.

Descubrimiento del año: ATEEZ.

Mejor video musical: BTS ("Dynamite") .

. Mejor escenario: MONSTA X.

Mejor banda sonora: Gaho ("Start" de "Itaewon Class").

Actuación de baile favorita – Grupo: TXT ("Can't you see me?").

Actuación de baile favorita – Solista masculino: Taemin ("Criminal").

Actuación de baile favorita – Solista femenino: Jessi ("NUNU NANA").

Grupo masculino favorito: NCT.

Grupo femenino favorito: IZ*ONE.

Artista asiático favorito: WayV.

Intérprete mundial favorito: SEVENTEEN.

El artista más popular: TWICE.

Los 10 mejores elegidos por los fans en todo el mundo: BTS , BLACKPINK, TWICE, MAMAMOO, SEVENTEEN, ATEEZ, GOT7, TXT, TREASURE, NCT.

, BLACKPINK, TWICE, MAMAMOO, SEVENTEEN, ATEEZ, GOT7, TXT, TREASURE, NCT. Artista de logros notables: SEVENTEEN.

Logro inspiración: BoA.

Durante su discurso al ganar BTS "Icono Mundial del año", RM expresó que cuando piensa en todo el mundo, se pregunta si realmente es amplio. "Por supuesto que es amplio, pero en el territorio de la música y el amor, el mundo no es tan amplio, de hecho, es muy pequeño, a lo largo de este año, gracias a su amor y apoyo, pudimos sentirlos como si estuvieran a nuestro lado y en nuestra mente".

El líder de BTS resaltó que gracias al ARMY pudieron ganar todos estos premios, incluidos los Daesangs: "espero que puedan estar a salvo y que podamos encontrarnos en persona y decirnos 'te amo' mutuamente".

Como era de esperarse, Bangtan llevó a cabo tres fascinantes actuaciones en los MAMA 2020: "Life goes on", "Dynamite" y "ON".