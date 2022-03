México.- La figura de televisión e influencer chilena Ignacia Michelson ha sorprendido a todos sus fanáticos al presumir su esbelta e impresionante figura en un traje de baño de dos piezas con un estilo muy salvaje por el que los comentarios no se hicieron esperar.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram en donde la imagen desató todo tipo de reacciones, logrando más de 60 mil me gustas y bastantes elogios en la sección de comentarios, donde no sólo destacan su increíble cuerpazo, también una belleza que no tiene comparación.

En la fotografía se aprecia a Ignacia Michelson luciendo como toda una diosa sentada en una ventana con un traje de baño de dos piezas de estampado animal print que dejó al descubierto su figura y elevó la temperatura de la plataforma.

Con una actitud muy imponente, "Nacha" escribió: "Se parece mucho al cielo y yo luciendo como infierno", derrochando demasiada sensualidad, tanta que no sólo hubo comentarios de sus seguidores, sino también de diferentes figuras del medio del entretenimiento, en donde se destacó Jailyn Castellanos, su compañera de Acapulco Shore.

Ignacia Michelson con actitud imponente posa en salvaje bañador

A pesar de que hoy está alejada del proyecto que la lanzó al estrellado; Acapulco Shore, Ignacia sigue gozando de un gran reconocimiento en las redes sociales, esto debido al variado contenido que publica y con el que logra conquistar a todos, siempre flechando a los corazones.

Por otro lado, Ignacia Michelson ha estado acumulando éxito tras éxitos, luego de estar entre las figuras de televisión más populares en Latinoamérica, se ha ganado aún más reconocimiento gracias a que ha estado trabajando con revistas para caballeros y ha colaborado con plataformas de contenido para adultos.

