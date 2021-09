Ignacia Michelson de lo más picante con lencería roja super ajustada

Ignacia Michelson de 28 años de edad, a pesar de que no la veremos en Acapulco Shore 9, ella se la paso subiendo fotos super ardientes en redes sociales y acaba de subir una super sexy.

En la imagen se puede ver a la modelo chilena tapando lo más minimo de su cuerpo, por lo que sus fans quedaron petrificados con la belleza que se carga la mujer.

Y es que siempre se ha sabido del tremendo cuerpazo que se carga Ignacia Michelson quien casi siempre desata la locura al aparecer en bikini o tanga para sus fans.

"Ni la belleza fuera un instante tu serias la eternidad bella señorita", "No que estabas enferma que no se que y no participaste en acá 9", le escriben a Nacha como también le dicen de cariño.

Ignacia Michelson super ardiente/Instagram

Recordemos que Ignacia Michelson dio mucho de que hablar en Acapulco Shore debido a las peleas que tuvo con Jacky Ramírez con quien se agarró a golpes varias veces.

Aunque la modelo sí se reunió en Colombia para grabar la novena temporada al final decidió salir, ya que su salud mental no estaba del todo bien, por lo cual salió del reality show.

Cabe mencionar que la modelo también dio mucho de que hablar cuando la vimos super sexy a lado de Celia Lora con quien hizo fotos muy ardientes.

