Ignacia Michelson en bañador de dos piezas así se ve saliendo mojada de la piscina

Ignacia Michelson de 27 años de edad, estaba sufriendo de calor, por lo que tomó su bañador en color blanco de dos piezas, para modelarlo como la verdadera diosa que es, y es que no es sorpresa que las curvas de la famosa dejen a quien sea con el ojo cuadrado.

Fueron tres fotos donde además Ignacia Michelson le dio publicidad a un producto de dientes, pues en bien sabido que la sonrisa de esta modelo chile es perfecta y con esta foto lo dejó más que en claro, además, su cintura también impacta por lo reducida que es, pero como ella misma lo dice esta operada.

Aunque muchos consideran a la ex integrante de Acapulco Shore superficial por ser amante de los retoques estéticos, ella ha dicho que no le importa y que, por el contrario, la hacen feliz, pues ella quiere tener el cuerpo perfecto, lo cual ha logrado, incluso prefiere hacerse una lipo que hacer ejercicio, pues no le gusta para nada.

"Wow que bellísima y maravillosa", "Te ves preciosa @lamichelson11 que tengas un buen miércoles cuídate", "Contigo voy de paseo hasta para el infierno", "Hiciste mucha falta en la temporada", "Si te ves preciosa @lamichelson11 que tengas un buen martes cuídate", le escriben a la guapa influencer en las publicaciones cuando desata la locura.

Otra de las cosas que sus fans desean saber es porque no apareció en la temporada 9 de Acapulco Shore, ya que el público deseaba verla, pero lamentablemente no se dijo el porqué no estuvo, pues según las malas lenguas y algunas de sus compañeras del show, aseguran que hizo algo muy malo, pero las causas nunca se han dicho,

Para quienes no saben mucho de Nacha como le dicen en el mundo de la farándula, estuvo en la temporada 7 del famoso reality y es amiga de Manelyk González, con quien sigue conservando una amistad, a pesar de todo el drama de la segunda ellas se siguen hablando.

Cabe mencionar que la chilena también comparte contenido exclusivo de su físico al estilo de Celia Lora, dejando a muchos impactados por sus atributos.

